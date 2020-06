Weiterstadt (ots) - - Kein anderes Fahrzeug dieser Klasse erzielt im ADAC-Vergleich einen geringeren kombinierten Verbrauch als der OCTAVIA 1,5 TSI ACT- Auch bei den Gesamtkosten inklusive Wertverlust und aller Unterhaltskosten liegt der Bestseller der Marke im ADAC-Ranking klar vornDer SKODA OCTAVIA 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* ist laut aktuellen Berechnungen des ADAC der sparsamte Benziner seines Segments. Kein anderes Fahrzeug in der ADAC-Kategorie 'Mittelklasse' unterbietet seinen kombinierten Verbrauch von 5,6 Liter Super auf 100 Kilometer nach WLTP-Norm. Auch bei den Gesamtkosten pro Kilometer, in die sämtliche Unterhaltskosten sowie der Wertverlust einfließen, liegt der OCTAVIA-Benziner klar vorn.Regelmäßig ermittelt der ADAC die Benzinmodelle mit dem geringsten Verbrauch und damit dem niedrigsten CO2-Ausstoß. Die Berechnungen des Automobilclubs für vier Fahrzeugklassen basieren auf den offiziellen Verbrauchs- und Emissionsangaben nach der realitätsnahen WLTP-Norm. In seiner jüngsten Auswertung** setzt der ADAC den SKODA OCTAVIA 1,5 TSI ACT mit einem kombinierten WLTP-Normverbrauch von 5,6 l/100 km und CO2-Emssionen von 127 g/km an die Spitze. Der Vierzylinder mit Benzindirekteinspritzung ist mit einem aktiven Zylindermanagement (ACT) ausgerüstet, das bei geringer Last zwei Zylinder automatisch abschaltet und so den Verbrauch senkt.Der Automobilclub hat überdies die Gesamtkosten pro Monat analysiert. Dazu gehören Wertverlust, Steuer und Versicherung, Inspektionen, Verschleißreparaturen, Reifenersatz und die Ausgaben für Kraftstoffe auf Basis einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern. Auch hier setzt der SKODA OCTAVIA 1,5 TSI ACT die Maßstäbe. Mit 50,2 Cent/km Gesamtkosten liegt er deutlich vor allen Wettbewerbern.SKODA bietet den neuen OCTAVIA 1,5 TSI ACT als coupéhafte Limousine ab 27.360 Euro in den Ausstattungsversionen Ambition und Style sowie als Sondermodell FIRST EDITION an. Der OCTAVIA COMBI ist mit dem vom ADAC ausgezeichneten Aggregat ab 28.060 Euro erhältlich. Neben dem sparsamen Benziner stehen derzeit auch zwei Leistungsstufen des 2,0 TDI zur Wahl: ein Handschalter mit 85 kW (115 PS)* sowie der mit Doppelkupplungsgetriebe DSG kombinierte Antrieb mit 110 kW (150 PS)*.** Quelle: http://ots.de/mVshdu (Stand 4.6.2020)Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): innerorts 6,4 - 6,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA 2,0 TDI 85 kW (115 PS): innerorts 4,2 l/100km, außerorts 3,1 l/100km, kombiniert 3,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 93 - 91 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 2,0 TDI 85 kW (115 PS): innerorts 4,4 - 4,3 l/100km, außerorts 3,3 l/100km, kombiniert 3,7 - 3,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): innerorts 4,4 l/100km, außerorts 3,3 - 3,2 l/100km, kombiniert 3,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 97 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): innerorts 4,4 l/100km, außerorts 3,4 - 3,3 l/100km, kombiniert 3,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 97 g/km, CO2-Effizienzklasse A+Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4614470