FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich wegen der Corona-Pandemie für 2020 auf eine deutliche Schrumpfung der Wirtschaftsleistung des Euroraums ein, auf die eine nicht ganz so starke Erholung folgen dürfte. Wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Pressekonferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse mitteilte, rechnet der volkswirtschaftliche Stab der EZB in einem Basisszenario für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 8,7 Prozent und für 2021 sowie 2022 mit BIP-Zuwächsen von 5,2 und 3,3 Prozent.

Die Risiken für die Wachstumsprognosen unter dem Basisszenario seien abwärts gerichtet. Lagarde sprach von einer "beispiellosen Kontraktion" der Wirtschaftsaktivität, die zu einem schwachen Inflationsdruck führen werde. Auf einen Einbruch im zweiten Quartal dürfte eine Erholung im zweiten Halbjahr folgen. Dieses Basisszenario sei aber von hohen Risiken umgeben. Die EZB werde deshalb für die notwendige geldpolitische Akkomodation sorgen. Nach der Pressekonferenz will die EZB zwei Alternativszenarien veröffentlichen.

Bereits am 1. Mai hatte die EZB die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Szenarien abzuschätzen versucht. Damals hatte sie in einem günstigen Szenario für 2020 und 2021 BIP-Veränderungsraten von minus 5 und plus 6 Prozent vorhergesagt, in einem mittleren Szenario minus 8 und plus 5 Prozent und in einem ungünstigen Szenario minus 12 und plus 4 Prozent.

Ende Mai hatte Lagarde dann gesagt, dass sich die Stabsprojektionen für 2020 zwischen dem mittleren und dem ungünstigen Szenario, also zwischen minus 8 und minus 12 Prozent, bewegen dürften. Im März waren noch Wachstumsraten von 0,8, 1,3 und 1,4 Prozent prognostiziert worden.

Für die Verbraucherpreise rechnet der EZB-Stab mit Anstiegen von 0,3 (März: 1,1), 0,8 (1,4) und 1,3 (1,6) Prozent.

Zuvor hatte der EZB-Rat beschlossen, das Pandemiekaufprogramm um 600 Milliarden auf 1.350 Milliarden Euro aufzustocken und bis Ende Juni 2021 zu verlängern. Zudem sollen die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere bis Ende 2022 wieder angelegt werden. Ein späterer Abbau dieser Papiere soll so erfolgen, dass er die geldpolitische Ausrichtung nicht beeinträchtigt.

