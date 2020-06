20 Prozent innerhalb von gerade einmal 14 Handelstagen gut gemacht. Am Mittwoch schnauft der deutsche Leitindex erstmals durch. Das leichte Minus von aktuell 0,4 Prozent ist aber noch kein Anlass zur Sorge. Kurzzeitig hatten die milliardenschweren Beschlüsse der EZB-Sitzung am Nachmittag sogar für ein neues Erholungshoch gesucht. Doch die Aussichten für die Wirtschaft bleiben trüb.Die EZB hat ihr Anleihen-Notkaufprogramm PEPP in der Corona-Krise deutlicher ausgeweitet als erwartet. Die Käufe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...