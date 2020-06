Die amerikanische Nucor Corporation (ISIN: US6703461052, NYSE: NUE) zahlt eine Quartalsdividende von 0,4025 US-Dollar je Aktie an ihre Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies ist die insgesamt 189. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 11. August 2020 (Record date: 30. Juni 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 1,61 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim ...

