NEW YORK (Dow Jones)--Abgaben von rund einem halben Prozent zeichnen sich zu Beginn des Handels am Donnerstag an der Wall Street ab. Nachdem es an den vergangenen vier Handelstagen durchweg nach oben gegangen war, nimmt die Neigung zu Gewinnmitnahmen bei den Anlegern zu.

Die mit Spannung erwartete Entscheidung der EZB brachte für die Märkte zumindest keine größere Überraschung. Das Volumen des Pandemie-Notfall-Kaufprogramms wird um 600 Milliarden Euro ausgeweitet auf 1.350 Milliarden.

Auch von neuen US-Konjunkturdaten wie insbesondere den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten scheinen zunächst keine stärkeren Impulse auszugehen. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat im Vergleich zur Vorwoche um 249.000 auf 1.877.000 abgenommen. Volkswirte hatten einen etwas stärkeren Rückgang auf 1.800.000 vorhergesagt. Die Zahlen dürften erneut in Erinnerung rufen, dass man es mit einer sich länger hinziehenden Krise zu tun habe, aus der es schwer werde, wieder herauszukommen, heißt es im Handel.

Für einen positiven Impuls - insbesondere bei den Aktien der Fluggesellschaften - sorgt vorbörslich, dass China das Flugverbot für US-Fluglinien teilweise aufhebt. Peking teilte mit, ausländische Fluggesellschaften dürften ab dem 8. Juni wieder begrenzt Flüge in der Volksrepublik anbieten. Washington hatte aus Verärgerung über das derzeit geltende De-facto-Flugverbot für US-Airlines in China am Mittwoch chinesischen Gesellschaften vorübergehend Flüge aus den und in die USA untersagt. United Airlines Holdings und Delta liegen auf der Plattform Nasdaq.com bis zu 5 Prozent fester im Markt.

Fedex kommen um 0,4 Prozent zurück, nachdem sich der Logistiker dem Konkurrenten United Parcel Service angeschlossen und teilweise die Frachtpreise in den USA erhöht hat. UPS liegen 0,3 Prozent zurück.

Verwirrung um Beratungen der Opec+

Am Ölmarkt kommen die Preise etwas zurück. Eine für mögliche gehaltene, hastig geplante Konferenz der Ölförderer der sogenannten Opec+ kommt am Donnerstag offenbar nun doch nicht zustande, weil es Streit um die Einhaltung von Förderquoten gibt. Im Vorfeld hatte es Spekulationen gegeben, dabei könne eine zeitliche und möglicherweise auch volumenmäßige Ausweitung der Ende Juni auslaufenden Ölförderkürzung beschlossen werden. Brentöl verbilligt sich um 1,3 Prozent.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 -0,8 0,20 -101,4 5 Jahre 0,37 0,3 0,37 -155,4 7 Jahre 0,59 1,3 0,57 -166,1 10 Jahre 0,76 1,3 0,74 -168,8 30 Jahre 1,54 1,2 1,53 -152,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 11:30 Mi, 17:22 % YTD EUR/USD 1,1231 -0,06% 1,1200 1,1226 +0,1% EUR/JPY 122,13 -0,21% 122,03 122,3066 +0,2% EUR/CHF 1,0773 -0,28% 1,0747 1,08 -0,8% EUR/GBP 0,8959 +0,28% 0,8951 0,8911 +5,9% USD/JPY 108,74 -0,16% 108,95 108,9285 -0,0% GBP/USD 1,2534 -0,33% 1,2513 1,26 -5,4% USD/CNH (Offshore) 7,1253 +0,09% 7,1297 7,1178 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.642,25 +0,65% 9.548,76 9575,2550 +33,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,79 37,29 -1,3% -0,50 -37,5% Brent/ICE 39,40 39,79 -1,0% -0,39 -37,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,64 1.698,65 +1,1% +17,99 +13,1% Silber (Spot) 17,81 17,75 +0,4% +0,06 -0,2% Platin (Spot) 839,15 829,00 +1,2% +10,15 -13,0% Kupfer-Future 2,48 2,49 -0,3% -0,01 -11,9%

