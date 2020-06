Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich zuversichtlich geäußert, dass es in Bezug auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu einer Lösung kommen wird. "Wir sind zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden wird, die in keiner Weise die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und den Primat europäischen Rechts gefährdet", sagte Lagarde in der Pressekonferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse.

Die EZB-Präsidentin wies darauf hin, dass die EZB fortlaufend die Angemessenheit ihrer Politik prüfe, was auch in den Sitzungsprotokollen seinen Niederschlag finde. Der EZB-Rat habe auch bei dieser Sitzung die Effektivität, die Effizienz und die Angemessenheit der neuen Maßnahmen überprüft.

