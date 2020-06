Natürlich hat auch Ferrari unter der Corona-Krise zu leiden. Die Produktion stand wie auch bei VW, Mercedes oder BMW wochenlang still. Der Luxus-Autobauer musste in der Folge die Prognose zurückschrauben. Und dennoch steht die Aktie kurz davor, das bisherige Allzeithoch zu knacken!Die Ferrari-Aktie zeigt gegenüber Daimler, BMW und VW eine nachhaltige und deutliche Outperformance. Die Aktie schien von Anfang an der aktuellen Krise der Automobilbranche trotzen zu wollen.Nachdem die Ferrari-Aktie vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...