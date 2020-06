Berry Global Group, Inc. gab bekannt, Verpackungen aus Rezyklat an seinen langjährigen Kunden Mondelez Internationalzu liefern. Die Verpackung enthält Plastikmaterial, das mit Hilfe einer fortschrittlichen Recyclingtechnologie aus Berrys Partnerschaft mit Sabic, die Anfang dieses Jahres angekündigt wurde, wiedergewonnen wird. Mondelez International will die Kunststoffverpackungen aus Rezyklat ab 2022 für Philadelphia-Frischkäse, der in ganz Europa verkauft wird, einsetzen. Die kultige Marke "Philadelphia" soll bei dieser Verpackungsinnovation eine Vorreiterrolle spielen und einen wichtigen Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...