Münster (ots) - Von der Klimakrise zur Klimawende: Damit das gelingt, brauchen wir eine grundlegende sozial-ökologische Transformation. Als Teil der europaweiten Kampagne "Game On - Don't let climate change end the game!" schafft die Christliche Initiative Romero e.V. (CIR) ein Bewusstsein für globale Klimagerechtigkeit.Am Weltumwelttag (05. Juni 2020) startet das Aktionsbündnis "Game On" seine Arbeit: Die Kampagne ermutigt junge Erwachsene, den Weg zu einer sozial gerechten Klimawende aktiv mitzugestalten. Neben der CIR aus Deutschland sind Organisationen aus Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowenien, Ungarn und Tschechien Teil des von der Europäischen Union geförderten Bündnisses."Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Die Politik ist in der Lage, schnell radikalen Wandel einzuleiten, wenn es um das Wohl der Gesellschaft geht. Diese Entschlossenheit braucht es auch im Umgang mit dem Klimawandel, auf politischer wie auf gesellschaftlicher Ebene", fordert Celia Meienburg, Referentin für Klimagerechtigkeit bei der CIR.In der digitalen Podiumsdiskussion zum Launch der Kampagne am 05. Juni von 10-11.30 Uhr diskutieren internationale Influencer*innen, Aktivist*innen und Expert*innen in englischer Sprache, ob wir während der coronabedingten Isolation ein "besseres Leben" im Sinne der Nachhaltigkeit führen und wie es gelingen kann, neue Spielregeln auch für den Umgang mit dem Klimawandel zu etablieren. Medienvertreter*innen und Interessierte können über diesen Link teilnehmen: www.facebook.com/events/3007980572604356/ (http://www.facebook.com/events/3007980572604356/)Im Vorfeld des Events haben sich Influencer*innen aus den acht Kampagnenländern per Video mit Fragen rund um individuelle Konsumentscheidungen auseinandergesetzt, die sich direkt oder mittelbar auf das Klima auswirken. Der dabei entstandene Kurzfilm ist hier zu sehen und kann gerne verbreitet werden:www.youtube.com/watch?v=4G9rfsY9PAQ&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=4G9rfsY9PAQ&feature=youtu.be)WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:Projektwebsite Game ON: https://climategame.eu/Digitale Pressemappe: www.ci-romero.de/klimagerechtigkeits-kampagne-game-on-startet (http://www.ci-romero.de/klimagerechtigkeits-kampagne-game-on-startet)Pressekontakt:Für Interviews und Rückfragen steht Ihnen zur VerfügungCelia MeienburgChristliche Initiative Romero (CIR)Schillerstraße 44a48155 MünsterTel: 0251 - 67 44 13 44E-Mail: meienburg@ci-romero.deOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58468/4614659