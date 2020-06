Noch vor wenigen Monaten war Luckin Coffee an der Börse mehr als 12 Milliarden Dollar wert. Inzwischen beträgt die Marktkapitalisierung weniger als eine Milliarde. Der Betrugsskandal um den einstigen Starbucks-Herausforderer aus China ist noch nicht komplett aufgearbeitet. Derzeit können Luckin-Anteile wieder an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden - noch.Erst vor einem Jahr war Luckin an die Börse gekommen. Mehr als 70 Prozent stürzte der Kurs ab, nachdem die Bilanzfälschung bekannt wurde. Ein ...

