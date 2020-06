WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen behebt die Funktionsstörungen beim elektronischen Notrufassistenten des Golf 8 mit einem Software-Update und hat den vorläufigen Lieferstopp wieder aufgehoben. Mitte Mai hatten die Wolfsburger die Auslieferungen des wichtigen Modells ausgesetzt, um die Probleme genauer zu untersuchen. Ein Steuergerät des eCall-Systems erhalte jetzt ein überarbeitetes Programm, teilte VW am Donnerstag mit. In der weiteren Produktion werde dieses serienmäßig aufgespielt, die schon verkauften Exemplare sollen im Rahmen eines freiwilligen Rückrufs die frische Version erhalten.



Eine Anfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zu den Daten der Kunden laufe, hieß es. In Deutschland seien rund 15 000 Golf 8 betroffen. Auch beim Skoda Octavia, der auf dem gleichen Grundbaukasten basiert, waren die Auslieferungen wegen des eCall-Problems gestoppt worden.



Die Unterbrechung kam denkbar unpassend, denn die Absatzflaute in der Autoindustrie wegen der Corona-Krise hatte die Lager auch bei VW schon ohnehin stark anschwellen lassen. Der Betriebsrat warnte vor weiteren Rückschlägen für die Golf-Produktion im Stammwerk Wolfsburg. Schon vor dem Start der achten Auflage hatte es Verzögerungen mit der Elektronik-Ausstattung gegeben./jap/DP/stw

VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de