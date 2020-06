Köln (ots) - Oskar Roehlers "Enfant Terrible" über das Leben von Rainer Werner Fassbinder gehört als einziger deutscher Beitrag zu den 56 ausgewählten Filmen der Official Selection Cannes 2020, wie die Internationalen Filmfestspiele von Cannes gestern bekanntgegeben haben.Die ausgewählten Filme sollen durch das "Cannes 2020"-Label besondere Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie im Kino oder auf anderen Festivals, u.a. in Toronto, San Sebastián, New York und Busan, ihre Premiere haben.Starregisseur Oskar Roehler widmet sich in seinem Film einer der großen Ikonen des deutschen Kinos in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Rainer Werner Fassbinder, und interpretiert Leben und Wirken der Filmlegende in künstlerisch innovativer Form. Zum hochkarätigen Darstellerensemble zählen u.a. Oliver Masucci, Katja Riemann, Hary Prinz, Anton Rattinger, Felix Hellmann, Erdal Yildiz, Jochen Schropp, Sunnyi Melles und Isolde Barth.Der Film entstand in Köln und München als eine Produktion der Bavaria Filmproduktion GmbH mit X Filme Creative Pool und in Co-Produktion mit WDR (Redaktion: Andrea Hanke), BR (Redaktion: Cornelia Ackers) und ARTE (Redaktion: Andreas Schreitmüller). Produzenten sind Markus Zimmer, Stefan Arndt und Uwe Schott."Enfant Terrible" wurde von der Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FilmFernsehFonds Bayern sowie dem Deutschen Filmförderfonds gefördert. Die Auswertung in den deutschen Kinos übernimmt WELTKINO.Fotos unter https://www.ard-foto.de/Pressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch unsere Presselounge:https://presse.wdr.de/plounge/index.htmlOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4614687