INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.261,67 -0,24% -12,91% Stoxx50 3.005,91 -0,99% -11,67% DAX 12.430,56 -0,45% -6,18% FTSE 6.341,44 -0,64% -15,38% CAC 5.011,98 -0,21% -16,16% DJIA 26.198,10 -0,27% -8,20% S&P-500 3.107,83 -0,48% -3,81% Nasdaq-Comp. 9.621,07 -0,64% +7,23% Nasdaq-100 9.645,73 -0,61% +10,45% Nikkei-225 22.695,74 +0,36% -4,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,57 -44

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,01 37,29 -0,8% -0,28 -37,1% Brent/ICE 39,62 39,79 -0,4% -0,17 -37,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.717,42 1.698,65 +1,1% +18,77 +13,2% Silber (Spot) 17,78 17,75 +0,2% +0,03 -0,4% Platin (Spot) 841,20 829,00 +1,5% +12,20 -12,8% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,2% +0,01 -11,4%

Am Ölmarkt kommen die Preise zurück. Eine hastig geplante Konferenz der Ölförderer der sogenannten Opec+ kommt am Donnerstag offenbar nun doch nicht zustande, weil es Streit um die Einhaltung von Förderquoten gibt. Im Vorfeld hatte es Spekulationen gegeben, dabei könne eine zeitliche und möglicherweise auch volumenmäßige Ausweitung der Ende Juni auslaufenden Ölförderkürzung beschlossen werden. Der Preis für die Sorte Brent verliert 0,7 Prozent auf 39,51 Dollar.

FINANZMARKT USA

Knapp behauptet - Nachdem es an den vergangenen vier Handelstagen durchweg nach oben gegangen war, nimmt die Neigung zu Gewinnmitnahmen bei den Anlegern zu. Die mit Spannung erwartete Entscheidung der EZB brachte für die Märkte zumindest keine größere Überraschung. Dass das Volumen des Pandemie-Notfall-Kaufprogramms um 600 Milliarden Euro ausgeweitet wird, stößt an den Aktienmärkten gleichwohl auf Zustimmung und untermauert die zuletzt stark kurstreibenden Hoffnungen auf Besserung der Lage. Von neuen US-Konjunkturdaten - insbesondere den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten - gehen keine stärkeren Impulse aus. Für einen positiven Impuls - insbesondere bei den Aktien der Fluggesellschaften - sorgt, dass China das Flugverbot für US-Fluglinien teilweise aufhebt. Peking teilte mit, ausländische Fluggesellschaften dürften ab 8. Juni wieder begrenzt Flüge in der Volksrepublik anbieten. Washington hatte aus Verärgerung über das derzeit geltende De-facto-Flugverbot für US-Airlines in China am Mittwoch chinesischen Gesellschaften vorübergehend Flüge aus den und in die USA untersagt. United Airlines Holdings und Delta Air Lines liegen mit Aufschlägen von 13,5 bzw. 10 Prozent fester im Markt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - In Reaktion auf die Beschlüsse und Aussagen der EZB und das deutsche 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket gab es eine kleine Berg- und Talfahrt. Nach der hausseartigen Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen ist sehr viel an Hoffnung auf bessere Zeiten bereits eingepreist, so dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben dürften. Die EZB bestätigte wie erwartet die Leitzinsen und teilte zudem mit, dass sie das Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP) um 600 Milliarden Euro aufstocken wird und die Laufzeit verlängert. Am Markt war mit einer Ausweitung um etwa 500 Milliarden gerechnet worden. In Reaktion darauf schossen die Kurse der Staatsanleihen der Euro-Peripherie nach oben und der Euro legte deutlich zu. Auf positive Resonanz stieß das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket. Die Senkung der Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember komme bei allen Bürgern an und animiere dazu, Käufe vorzuziehen, so die Experten der Helaba. Dabei bleibe zu hoffen, dass sich die Konjunktur bis zum Ende dieses Jahres soweit erholt habe, dass eine mögliche Konsumdelle im nächsten Jahr gut weggesteckt werden könne. Dass das Konjunkturpaket keine allgemeine Kaufprämie für Autos enthält, sorgte bei Autoaktien allerdings für Enttäuschung, zumal diese im Vorfeld sehr stark zugelegt hatten. Der Stoxx-Autoindex verlor 1,7 Prozent. Daimler verloren 2,4 Prozent, Continental 4 und Valeo 3 Prozent. Die Bayer-Aktie gab um 4 Prozent nach. Hier drückte, dass die Leverkusener in den USA erst einmal nicht mehr den Unkrautvernichter Dicamba verkaufen dürfen. Für Remy Cointreau ging es um 11,2 Prozent nach oben. "Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs läuft zwar schlecht, aber nicht so schlecht wie ursprünglich befürchtet", sagte ein Marktteilnehmer.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 11:30 Mi, 17:22 % YTD EUR/USD 1,1328 +0,81% 1,1200 1,1226 +1,0% EUR/JPY 123,37 +0,80% 122,03 122,3066 +1,2% EUR/CHF 1,0832 +0,27% 1,0747 1,08 -0,2% EUR/GBP 0,8987 +0,58% 0,8951 0,8911 +6,2% USD/JPY 108,91 -0,00% 108,95 108,9285 +0,1% GBP/USD 1,2606 +0,24% 1,2513 1,26 -4,9% USD/CNH (Offshore) 7,1134 -0,08% 7,1297 7,1178 +2,1% Bitcoin BTC/USD 9.798,01 +2,27% 9.548,76 9575,2550 +35,9%

Der Euro legt im späten Handel weiter zu auf weit über 1,13 Dollar. Im Hoch erreichte er rund 1,1360 Dollar, den höchsten Stand seit drei Monaten. Positiv kommt im Devisenhandel an, dass die EZB das Volumen ihres Pandemie-Notfall-Kaufprogramms (PEPP) deutlich um 600 Milliarden Euro erhöht hat. Am Markt war eher mit etwa 500 Milliarden Euro gerechnet worden. Vor dem Beschluss war der Euro noch mit etwa 1,200 Dollar gehandelt worden. "Zum einen zeigt dies, dass Lagarde die Whatever-it-takes-Politik von Draghi fortsetze", so ein Devisenhändler. Zudem könnten die EU-Staaten weitere Konjunkturprogramme auf den Weg bringen, da die zur Finanzierung benötigten Staatsanleihen von der EZB gekauft würden, wo immer die Zinsen denn auch lägen. Mit dieser Entwicklung dürfte zugleich der innere Zusammenhalt der Eurozone und damit auch der Euro selbst eine Stärkung erfahren, heißt es an anderer Stelle.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Händler sprachen nach den jüngsten Kursgewinnen von wachsender Vorsicht. Vermeintliche Sicherheit sei wieder etwas gefragt, hieß es. "Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Entwicklung am Aktienmarkt und den ökonomischen Fundamentaldaten", sagte Hedgefondsmanager Alex Wong von Ample Capital. Unter die Hoffnungen auf eine schnelle Konjunkturerholung mischten sich wieder leichte Zweifel und der Blick auf die trübe Realität gewinne wieder mehr Gewicht, hieß es im Handel. Allerdings gab es auch handfeste Argumente gegen eine Fortsetzung der Aktienrally wie die Spannungen zwischen China und den USA: Die US-Regierung hat nun chinesischen Fluggesellschaften vorübergehend Flüge aus und in die USA untersagt. Die Kurse der betroffenen Fluggesellschaften zeigten sich dennoch kaum davon belastet. Laut den Analysten von Citi sind die davon ausgehenden Auswirkungen auf deren Geschäfte insgesamt gering. Gesucht waren in Hongkong dagegen Brauereiwerte, nachdem die chinesische Regierung den Straßenverkauf wieder zugelassen hatte. Beijing Yanjing Brewery zogen um knapp 6 Prozent an, China Resources Beer um 3,5 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa-Airlines bedienen bis September die meisten Ziele wieder

Die Lufthansa nutzt die zunehmenden Lockerungen im Reiseverkehr nach der Corona-Pandemie dazu, den fast komplett eingestellten Flugplan in den nächsten Wochen und Monaten wieder erheblich hochzufahren. Bis September wollen die Fluggesellschaften des Konzerns die bisherigen Ziele mehrheitlich wieder bedienen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Grammer setzt Dividende aus und plant Kapital- und Krediterhöhung

Der Autozulieferer Grammer hat angesichts der erheblichen Belastungen durch die Covid-19-Pandemie die Dividende ausgesetzt und plant eine Kapitalerhöhung. Zudem führt das Unternehmen fortgeschrittene Gespräche über die Erhöhung seines bestehenden Konsortialkredits.

RAG-Stiftung sieht "zeitnah" Abschluss bei Thyssen-Aufzugskauf

Bei der im Februar vereinbarten Übernahme des Aufzugsgeschäftes von Thyssenkrupp erwartet die RAG-Stiftung als Mitglied des Käuferkonsortiums eine baldigen Abschluss. Zusammen mit den Finanzinvestoren Advent und Cinven will die RAG-Stiftung Thyssenkrupp Elevator für 17,2 Milliarden Euro übernehmen.

Waffenhersteller Sig Sauer ist pleite

Der Waffenhersteller Sig Sauer ist pleite. "Die Entscheidung der Gesellschafter ist bitter und macht mich traurig", bestätigte Geschäftsführer Tim Castagne gegenüber der Bild-Zeitung. Er informierte demnach am Donnerstag die Belegschaft und den Betriebsrat darüber, dass der Standort in Eckernförde geschlossen werden muss. 125 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit.

Klagen von Umweltverbänden gegen Elbvertiefung gescheitert

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Klagen von Umweltverbänden gegen eine Vertiefung der Elbe zwischen Nordsee und Hamburger Hafen abgewiesen.

LVMH überdenkt nach Corona-Krise und Unruhen Tiffany-Deal - Kreise

Der französische Titan der Luxusgüterbranche, Bernard Arnault, überdenkt laut Kreisen seinen 16 Milliarden US-Dollar schweren Deal für den Juwelier Tiffany & Co, nachdem die Branche durch die Coronavirus-Pandemie eingebrochen ist. Arnault habe für Dienstag eine Vorstandssitzung des von ihm kontrollierten Luxusgüterkonzerns LVMH einberufen, um den Kauf des US-Unternehmen zu besprechen, sagte eine informierte Person.

