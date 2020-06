Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB hebt PEPP-Volumen um 600 Mrd auf 1.350 Mrd Euro an

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, Volumen und Laufzeit des Pandemiekaufprogramms PEPP zu erhöhen. Nach Mitteilung der EZB soll das PEPP ein Volumen von 1.350 (bisher: 750) Milliarden Euro haben und bis zum Ende der Corona-Krisenphase laufen - mindestens aber bis Ende Juni 2021 (bisher: Ende 2020). Eine Aufstockung des PEPP war weithin erwartet worden. Die EZB will bei den Käufen nach eigener Aussage in Bezug auf Zeitpunkt, Wertpapierklasse und Land weiterhin flexibel vorgehen. "Damit wirkt der Rat Risiken für die reibungslose Übertragung der Geldpolitik entgegen", heißt es in dem Statement.

EZB erwartet BIP-Minus für 2020 von 8,7 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich wegen der Corona-Pandemie für 2020 auf eine deutliche Schrumpfung der Wirtschaftsleistung des Euroraums ein, auf die eine nicht ganz so starke Erholung folgen dürfte. Wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Pressekonferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse mitteilte, rechnet der volkswirtschaftliche Stab der EZB in einem Basisszenario für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 8,7 Prozent und für 2021 sowie 2022 mit BIP-Zuwächsen von 5,2 und 3,3 Prozent.

Finanzminister Scholz schließt längere Mehrwertsteuer-Absenkung aus

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Verlängerung der Mehrwertsteuer-Absenkung ausgeschlossen. "Wir haben uns alle in die Hand versprochen, dass wir das nicht tun werden", sagte er in einem Interview dem Handelsblatt. "Da war auch der bayerische Ministerpräsident dabei. Ich halte ihn für einen Mann, der sich an sein Wort hält." Die Senkung der Mehrwertsteuer sei gerade "effektiv, weil wir sie befristen. Sonst hat das keinen ökonomischen Effekt", sagte Scholz.

Scholz: Konjunkturpaket bedeutet überschaubare Dimension für Nachtragsbudget

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet damit, dass sich das von der Koalition vereinbarte Konjunkturpaket über insgesamt 130 Milliarden Euro nur in einer "überschaubaren Dimension" in einem anstehenden Nachtragshaushalt niederschlagen wird. "Wir haben vorgesorgt, weil wir die Investitionsrücklage, die Ende letzten Jahres über 40 Milliarden betrug, nicht verbraucht haben, und wir haben außerdem noch Reste aus unserer Kreditaufnahme, die wir mit 156 Milliarden Euro bewilligt bekommen haben vom Deutschen Bundestag für die Bekämpfung der Krise", sagte Scholz.

Bau-Tarifverhandlungen erneut vertagt

Die Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe sind erneut ohne Einigung vertagt worden. "Nachdem bereits die erste Verhandlungsrunde ergebnislos verlaufen war, hat auch die zweite Runde keine Annäherung gebracht", erklärten der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). Hauptsächliches Diskussionsthema sei eine von Gewerkschaftsseite geforderte erweiterte Wegezeitvergütung gewesen. "Wir haben heute erstmals konkretere Vorstellungen der IG BAU gehört und müssen diese nun bewerten. Dafür brauchen wir Zeit", sagte Uwe Nostitz, Verhandlungsführer der Arbeitgeber und Vizepräsident des ZDB. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 25. Juni in Wiesbaden stattfinden.

Lagarde: Finden gute Lösung für BVerfG-Urteil

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich zuversichtlich geäußert, dass es in Bezug auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu einer Lösung kommen wird. "Wir sind zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden wird, die in keiner Weise die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und den Primat europäischen Rechts gefährdet", sagte Lagarde in der Pressekonferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse.

Russische Behörden kämpfen nach Öl-Katastrophe mit Dieselbeseitigung

Knapp eine Woche nach einem verheerenden Öl-Unfall in einem sibirischen Kraftwerk sind russische Spezialisten weiter darum bemüht, die riesigen Dieselmengen zu beseitigen. "Einen solchen Ölaustritt gab es in der Arktis noch nie", sagte Andrej Malow, Sprecher des Marinerettungsdienstes, der bei Gewässerverschmutzungen hinzugezogen wird, am Donnerstag. Das Öl müsse "sehr schnell entfernt werden, weil sich der Kraftstoff in Wasser löst".

Frankreich erwartet drastisch höhere Schulden und Defizit

Frankreich rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem massiven Anstieg seiner Staatsverschuldung. Die Schuldenlast werde in diesem Jahr auf 120,9 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) steigen, erklärte das Finanzministerium in Paris am Donnerstag. Das ist mehr als doppelt so viel wie von der EU erlaubt. Die europäischen Stabilitätsregeln sind wegen der Corona-Krise aber vorerst außer Kraft gesetzt. Die französische Neuverschuldung dürfte nach einer Schätzung des Haushaltsministeriums auf 11,4 Prozent steigen, deutlich oberhalb der EU-Defizitgrenze von drei Prozent. Der Anstieg ist mit den massiven Wirtschaftshilfen begründet.

Widerstand aus Niederlanden gegen Mercosur-Abkommen bringt EU in Verlegenheit

Widerstand aus den Niederlanden gegen das ausgehandelte Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten hat die EU in Verlegenheit gebracht. Die EU-Kommission weigerte sich am Donnerstag, eine kritische Abstimmung im niederländischen Parlament zu kommentieren. In Brüssel wurde das Votum jedoch als politisches Signal gewertet. "Wenn selbst die Niederlande dagegen sind, dann wird es schwierig", hieß es aus EU-Kreisen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 30. Mai abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 249.000 auf 1.877.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 1.800.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 2.126.000 von ursprünglich 2.123.000.

Defizit in der US-Handelsbilanz steigt im April spürbar

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im April spürbar gestiegen, da die Exporte inmitten der Pandemie stärker fielen als die Importe. Das Defizit betrug nach vorläufigen Berechnungen 49,41 Milliarden Dollar nach revidiert 42,34 (vorläufig: 44,42) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 50,00 Milliarden Dollar gerechnet.

US-Produktivität sinkt im ersten Quartal um 0,9 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal 2020 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen ein Minus von 2,7 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Abnahme von 2,5 Prozent ausgewiesen worden war.

Corona-Neuinfektionen im Iran auf Rekordstand

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Iran ist auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Teheran meldete am Donnerstag 3.574 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Ansteckungen war zeitweise zurückgegangen, stieg zuletzt aber wieder stetig an und lag nun über dem Rekordwert von Ende März mit damals 3.186 neuen Fällen binnen eines Tages.

