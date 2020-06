In dieser Woche hat der EUR/SEK mit 10,41 den niedrigsten Stand seit April 2019 erreicht" und wird voraussichtlich bei 10,40 Unterstützung finden, da die schwedische Wirtschaft mit vielen düsteren Wirtschaftsmeldungen konfrontiert ist, so die Rabobank. Wichtige Zitate "Während die Grenzen in der Region wieder geöffnet wurden, halten Schwedens Nachbarn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...