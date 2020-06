Am heiß gelaufenen US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag vorsichtiger agiert. Im frühen Handel war der technologielastige Nasdaq 100 noch auf ein Rekordhoch geklettert, zum Handelsende aber verlor der Index 0,77 Prozent auf 9.629,66 Punkte. Bei den Standardwerten war die Zurückhaltung nicht ganz so groß: Der Leitindex Dow Jones schaffte es zum Handelsende wieder knapp in die Gewinnzone mit 0,05 Prozent auf 26.281,82 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,34 Prozent auf 3.112,35 Punkte.

