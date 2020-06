Mithilfe von 28 Tonnen Zwiebeln: So konnte Inder im Corona-Lockdown nach Hause kommen. - "Stabile landwirtschaftliche Betriebe sind ein Garant für die Ernährungssicherung in Europa". Mithilfe von 28 Tonnen Zwiebeln: So konnte Inder im Corona-Lockdown nach Hause kommen https://de.sputniknews.com/panorama/20200427326975878-mann-zwiebeln-corona-lockdown/ "Stabile...

Den vollständigen Artikel lesen ...