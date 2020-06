Treasury Metals und First Mining: Synergieexplosion durch Zusammenschluss!

Anzeige / Werbung

Dass Goldproduzenten Explorationsgesellschaften übernehmen um ihre abgebauten Reserven wieder auffüllen ist derzeit häufig der Fall. Dass sich aber zwei relativ kleine Explorationsgesellschaften zu einer Großen zusammenschließen, sieh man noch selten! Deshalb ist der Paukenschlag aus Kanada umso erstaunlicher!Allerdings, und das muss man sagen, ist dieser Zusammenschluss rundum sinnvoll! Wie wir bereits mehrfach berichteten, würde eine Übernahme oder ein Joint Venture für Treasury Metals durchaus Sinn machen. Nun ist es soweit, und Treasury Metals (ISIN: CA8946471064 / TSX: TML) und First Mining (ISIN: CA3208901064 / TSX: FF) fusionieren. Damit gehen die beiden nahezu aneinandergrenzenden Goldprojekte, "Goliath' von Treasury Metals und "Goldlund' von First Mining, die zusammen eine Größe von 330 Quadratkilometer im Nordwesten von Ontario auf die Waage bringen, vollständig unter das Dach von Treasury Metals!Als Gegenleistung wird Treasury Metals seine Aktienzahl von knapp 170 Mio. auf annähernd 300 Mio. erhöhen und die Aktionäre von First Mining hinzugewinnen. Mit dem Zusammenschluss der beiden Gesellschaften verfügt Treasury Metals über eine Ressourcenbasis von rund 2 Millionen Unzen Gold in der hochwertigen "gemessenen und angezeigten' Kategorie, sowie zusätzlich über 1,1 Millionen Unzen Gold in der "abgeleiteten' Kategorie.Nach Abschluss der Transaktion, die durch die Aktionäre und die Behörden noch genehmigt werden muss, was aber spätestens bis August erwartet wird, sollte Treasury Metals in den Fokus von institutionellen Investoren rücken, die vorher nicht in kleinere Explorationsgesellschaften investiert haben. Zudem, so sieht es die Planung vor, gibt es eventuell sogar eine Stammaktien-Konsolidierung im Verhältnis 3:1, was die Aktie auch kursmäßig für größere Investoren interessant macht.Die Transaktion im Detail!Genau genommen erwirbt Treasury den kompletten Aktienbestand von der Tamaka Gold Corporation, die wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von First Mining ist und die 100 %-Beteiligung am Goldprojekt "Goldlund' hält.First Mining bekommt von Treasury Metals 130 Millionen Stammaktien sowie 35 Millionen "Warrants', wobei jeder "Warrant' First Mining berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,50 CAD zu erwerben.Zudem hat sich First Mining eine 1,5 %ige Nettoschmelzabgabe für alle "Goldlund'-Produktionen gesichert, wobei Treasury wiederum die Option hat, 0,5 % der Nettoschmelzabgabe für 5 Mio. CAD zurückzukaufen. Obendrein bekommt First Mining eine sogenannte Meilenstein-Barzahlung in Höhe von 5 Mio. CAD, wobei die erste Hälfte bezahlt werden muss, wenn die endgültige Minenlizenz gemäß dem in Ontario geltendem Bergbaugesetz zum Betrieb einer Tagebaumine auf "Goldlund' vorliegt. Die zweite Hälfte wird fällig, wenn die ersten 300.000 Tonnen Erz aus der "Goldlund'-Mine gefördert wurden.Das "Goldlund'-ProjektDas rund 280 Quadratkilometer große "Goldlund'-Projekt beherbergt eine oberflächennahe Goldressource von geschätzten 809.200 Unzen Gold in der "angezeigten' Kategorie sowie 876.954 Unzen Gold in der "vermuteten'-Kategorie. Die hervorragende Projektlage mit einer nahezu perfekten Infrastruktur sollte bei der gemeinsamen Erschließung zu signifikanten Einsparungen führen! Ein weiterer, strategisch wichtiger Vorteil sollte die bereits erteilte Umweltgenehmigung vom "Goliath'-Projekt sein, für das zudem schon bald die Genehmigungen der Provinzen erteilt werden können.Das sagen die Chefs!Greg Ferron, CEO und Direktor von Treasury Metals, verkündete stolz: "Wir freuen uns über die Zusammenlegung unserer beiden aneinandergrenzenden Goldvermögenswerte, die sich in einer weltweit führenden Bergbaujurisdiktion befinden. Diese Zusammenlegung trägt dem fortgeschrittenen Stadium des "Goliath'-Projektes mit seiner abgeschlossenen Umweltgenehmigung Rechnung. Der Zusammenschluss wird vor allem zu bedeutenden Synergien zwischen den "Goliath-Goldlund'-Lagerstätten und einer größeren Erschließungsflexibilität aufgrund der Größe und der Ressourcennähe bei "Goldlund' führen." Dan Wilton, CEO und Direktor von First Mining, ergänzte: "Wir freuen uns sehr, Teil dieser regionalen Konsolidierung in Ontario zu sein. Die Kombination unserer "Goldlund'-Aktiva mit Goliath schafft eine attraktive Möglichkeit, durch die potenziellen Synergien, die diese beiden Aktiva aufgrund ihrer regionalen Nähe gemeinsam haben, sofort "Shareholder Value' zu schaffen. Wir freuen uns darauf, dass First Mining Partner und bedeutender Aktionär von Treasury Metals wird." Quelle: Treasury MetalsDie neue Projektgröße sollte Goldproduzenten, aber auch neue Investoren anlocken!Durch den Zusammenschluss der Projekte, die nur 2 km voneinander entfernt liegen, sollte auch die Produktionsrate der zukünftigen Produktion verdoppelt werden können, da auch die "gemessene und angezeigte'-Kategorie um rund 140 % angestiegen ist. Weiterhin ist ein extrem hohes Explorationspotenzial vorhanden, das die Ressourcen stark erweitern wird. 