WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung gibt am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat Mai bekannt, die infolge der Coronavirus-Pandemie erneut deutlich angestiegen sein dürfte. Analysten rechneten mit einer Quote von etwa 20 Prozent. Das wäre der höchste Wert seit vielen Jahrzehnten. Im April hatte die Quote bei 14,7 Prozent gelegen, zehn Prozentpunkte höher als im März.



Seit der Zuspitzung der Corona-Pandemie im März haben in den USA mehr als 42 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Infolge der graduellen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in den meisten Bundesstaaten gingen die Zahlen der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe aber zuletzt allmählich zurück. Diese leichte Entspannung dürfte sich aber in der Statistik für Mai nur begrenzt widerspiegeln, weil dafür nur Arbeitsmarktdaten bis Mitte des Monats herangezogen werden.



Die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt hatte im Februar noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Die Regierung hofft, dass sich der Arbeitsmarkt in der zweiten Jahreshälfte wieder rasch stabilisieren wird. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Arbeitslosigkeit selbst Ende 2021 noch knapp unterhalb der Marke von 10 Prozent liegen könnte./jbz/DP/stw

