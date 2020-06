Zug (awp) - Die Immobilienfirma Varia US Properties entwickelt sich trotz der Covid-19-Pandemie gut. Die Mieteinnahmen liegen gemäss einer Mitteilung vom Freitag über den Erwartungen. Der Verwaltungsrat bestätigt am Freitag in einer Mitteilung zur Generalversammlung vom 26. Juni die Dividendenprognose vom März. Der Verwaltungsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...