FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Dänemark feiert seinen Verfassungstag.

TAGESTHEMA I

In der DAX-Indexfamilie kommt es zu einigen Änderungen. Die Aktien der Deutschen Wohnen AG werden in den DAX-Index aufgenommen und ersetzen dort die Aktien der Deutschen Lufthansa - basierend auf der Fast-Exit-Regel. Die Aktie von Ströer wird in den MDAX aufgenommen und ersetzen dort die Deutsche Pfandbriefbank, die nach den Fast-Exit-Regeln aus dem Index genommen werden. Neu aufgenommen in den SDAX werden Dr. Hönle und Atoss. Sie ersetzen Elmos Semiconductor und MLP, ebenfalls auf Grundlage der Fast-Exit-Regel. Im TecDAX ergeben sich keine Änderungen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ DAX - NEUAUFNAHME Deutsche Wohnen + DAX - HERAUSNAHME Deutsche Lufthansa + MDAX - NEUAUFNAHME Deutsche Lufthansa Ströer + MDAX - HERAUSNAHME Deutsche Pfandbriefbank Deutsche Wohnen + SDAX - NEUAUFNAHME Atoss Deutsche Pfandbriefbank Dr. Hönle + SDAX - HERAUSNAHME Elmos Semiconductor MLP Ströer

TAGESTHEMA II

Der Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Zuge der Corona-Pandemie dürfte sich zu Beginn des zweiten Quartals verstärkt haben. Volkswirte erwarten, dass die Bestellungen im April gegenüber dem Vormonat um 19,1 Prozent gesunken sind, nachdem sie bereits im März um 15,6 Prozent zurückgegangen waren. Unternehmensumfragen nähren aber die Hoffnung, dass die deutsche Volkswirtschaft im April den konjunkturellen Tiefpunkt gesehen hat - Einkaufsmanagerindizes und Ifo-Geschäftsklima sind gestiegen, und sogar stärker als erwartet. Aber bei den sogenannten harten Konjunkturindikatoren ist das Tal noch nicht erreicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Online-HV

10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Online-HV

13:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

HeidelbergCement 0,60 EUR LPKF 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: -19,1% gg Vm zuvor: -15,6% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: 799,861 Mrd CHF - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -8.330.000 gg Vm zuvor: -20.500.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 19,5% zuvor: 14,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +1,30% gg Vm zuvor: +4,67% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.550,50 1,10 S&P-500-Indikation 3.130,50 0,47 Nasdaq-100-Indikation 9.664,50 0,26 Nikkei-225 22.815,01 0,53 Schanghai-Composite 2.911,58 -0,26 +/- Ticks Bund -Future 170,46 -8 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.430,56 -0,45 DAX-Future 12.414,00 -0,81 XDAX 12.411,11 -0,83 MDAX 26.760,42 0,31 TecDAX 3.246,68 -0,51 EuroStoxx50 3.261,67 -0,24 Stoxx50 3.005,91 -0,99 Dow-Jones 26.281,82 0,05 S&P-500-Index 3.112,35 -0,34 Nasdaq-Comp. 9.615,81 -0,69 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,54 -47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach dem turbulenten Handel am Vortag in Folge der EZB-Sitzung wird der DAX zum Start am Freitag im Plus erwartet. Erste Indikationen sehen den Index bei 12.535 Zählern nach einem Vortagesschluss bei 12.430. Die Vorgaben sind allenfalls neutral zu werten, so dass das Plus auch schnell wieder abschmelzen kann. Allerdings ist - wie zuletzt häufig - eine Buy-the-Dip-Neigung zu beobachten. Denn viele Investoren, die an der Erholungsbewegung nicht partizipierten, nutzen Rücksetzer für Käufe. Der wichtigste Termin des Tages ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts aus den USA um 14.30 Uhr. Hier wird davon ausgegangen, dass im Mai 8,3 Millionen Jobs außerhalb der Landwirtschaft verloren gegangen sind, in Folge dürfte die Arbeitslosenquote auf 19,5 nach 14,7 Prozent in die Höhe schnellen. Allerdings wird vermutet, dass die "inoffizielle" Quote noch deutlich höher liegen dürfte.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - In Reaktion auf die Beschlüsse und Aussagen der EZB und das deutsche Konjunkturpaket gab es eine kleine Berg- und Talfahrt. Nach der hausseartigen Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen ist aber sehr viel an Hoffnung auf bessere Zeiten bereits eingepreist, so dass die Neigung zu Gewinnmitnahmen groß war. Die EZB erhöhte ihr Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP) um 600 Milliarden Euro und verlängert die Laufzeit verlängert. Am Markt war mit einer Ausweitung um etwa 500 Milliarden gerechnet worden. In Reaktion darauf schossen die Kurse der Staatsanleihen der Euro-Peripherie nach oben und der Euro legte deutlich zu. Auf positive Resonanz stieß das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket. Die Senkung der Mehrwertsteuer komme bei allen Bürgern an und animiere dazu, Käufe vorzuziehen, so die Experten der Helaba. Dass das Konjunkturpaket keine allgemeine Kaufprämie für Autos enthält, sorgte bei Autoaktien allerdings für Enttäuschung, zumal diese im Vorfeld sehr stark zugelegt hatten. Der Stoxx-Autoindex verlor 1,7 Prozent. Für Remy Cointreau ging es um 11,2 Prozent nach oben. "Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs läuft zwar schlecht, aber nicht so schlecht wie ursprünglich befürchtet", sagte ein Marktteilnehmer.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Bayer verloren 4 Prozent. Hier drückte, dass das Unternehmen in den USA nicht mehr den Unkrautvernichter Dicamba verkaufen darf. Ein Berufungsgericht hat die Zulassung von Dicamba zurückgezogen, weil die US-Umweltschutzbehörde (EPA) die Risiken, die sie anerkannt habe, erheblich unterschätzt habe. Adidas gewannen 1,8 Prozent auf 254,80 Euro. Auf dem großen Absatzmarkt China verzeichnete der Sportartikelhersteller für Mai dank sehr hoher Steigerungsraten im Online-Handel bereits wieder mehr Umsatz. Die Analysten von Citi erhöhten ihr Kursziel darauf auf 290 Euro von zuvor 245. Hamburger Hafen legten um 2,4 Prozent zu, nachdem Klagen von Umweltverbänden gegen die Elbvertiefung gescheitert waren.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft am Donnerstag war von hohen Umsätzen geprägt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie der Deutschen Lufthansa stand mit dem Abstieg in den MDAX unter Druck, während Deutsche Wohnen mit dem DAX-Aufstieg deutlich zulegen konnte.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Neigung zu Gewinnmitnahmen hatte zugenommen, nachdem es an den vier vergangenen Handelstagen durchweg aufwärts gegangen war. Die mit Spannung erwartete Entscheidung der EZB brachte keine Überraschung. Von neuen US-Konjunkturdaten - insbesondere den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten - gingen keine stärkeren Impulse aus. Für einen positiven Impuls - insbesondere bei den Aktien der Fluggesellschaften - sorgte, dass China das Flugverbot für US-Fluglinien teilweise aufhebt. United Airlines Holdings und Delta Air Lines lagen mit Aufschlägen von 16,2 bzw. 13,7 Prozent fester im Markt. Fedex stiegen um 0,8 Prozent zurück, nachdem sich der Logistiker dem Konkurrenten United Parcel Service angeschlossen und teilweise die Frachtpreise in den USA erhöht hat. UPS gaben indessen 0,4 Prozent nach. Zoominfo Technologies legte bei ihrem Börsendebüt am Donnerstag einen überaus guten Start hin. Über den Börsengang wurden 44,5 Millionen Aktien für 21 Dollar je Stück verkauft. Der Kurs der Aktie schloss bei 34 Dollar, ein Plus zum Emissionspreis von 62 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1354 +0,16% 1,1336 1,1226 +1,2% EUR/JPY 123,91 +0,17% 123,69 122,3066 +1,6% EUR/CHF 1,0848 +0,18% 1,0828 1,08 -0,1% EUR/GBP 0,8999 -0,05% 0,9003 0,8911 +6,3% USD/JPY 109,13 +0,01% 109,12 108,9285 +0,3% GBP/USD 1,2616 +0,20% 1,2591 1,26 -4,8% USD/CNH 7,0969 -0,13% 7,1063 7,1178 +1,9% Bitcoin BTC/USD 9.775,76 0,036 9.772,26 9575,2550 +35,6%

Am Devisenmarkt reagierte der Euro mit einem Satz auf ein Zwölfwochenhoch und 1,1329 Dollar auf die EZB-Beschlüsse. Im Hoch lag er schon bei rund 1,1360.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,48 37,41 +0,2% 0,07 -36,3% Brent/ICE 40,21 39,99 +0,6% 0,22 -36,1%

Am Ölmarkt pendelten die Preise erneut unsicher hin und her. Eine hastig geplante Konferenz der Ölförderer der sogenannten Opec+ kommt am Donnerstag offenbar nun doch nicht zustande, weil es Streit um die Einhaltung von Förderquoten gibt. Im Vorfeld hatte es Spekulationen gegeben, dabei könne eine zeitliche und möglicherweise auch volumenmäßige Ausweitung der Ende Juni auslaufenden Ölförderkürzung beschlossen werden. Der Preis für die Sorte Brent verlor 0,1 Prozent auf 39,77 Dollar. Die US-Sorte WTI stieg minimal auf 37,32 Dollar.

