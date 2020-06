Bei der aktuell vorherrschenden Euphorie an den Börsen erinnert die Lage ein wenig an die späten Phasen der Technologieblase. Kurse gehen wie aus dem Nichts nach oben und es wird alles gekauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Ab und an kommen aber auch die Fundamentaldaten ins Spiel und setzen dem Treiben ein jähes Ende.

Den vollständigen Artikel lesen ...