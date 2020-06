München (ots) -- Die Marktforscher schützen so Mitarbeiter und Kunden ihrer Auftraggeber- App Healthy-Pass fragt den Gesundheitszustand der Service-Tester ab- Auch andere Unternehmen können die App nutzen Das Marktforschungsunternehmen ISC-CX hat in Zusammenarbeit mit der französischen Marktforschungsfirma Qualimetrie als erstes Unternehmen ihrer Art eine App gelauncht, die sicherstellt, dass ihre Service Tester gesund sind, wenn sie eine Filiale eines Kunden betreten. Das schützt nicht nur die dort tätigen Mitarbeiter und andere Kunden, sondern trägt auch maßgeblich dazu bei, Covid-19 weiter einzudämmen.Healthy-Pass (https://www.healthy-pass.de/) ist eine mobile App, mit der die Nutzer ihren Gesundheitsstatus auf dem Laufenden halten können. Der Vorteil dabei: Man schützt nicht nur sich selbst und andere User, sondern beschäftigt sich proaktiv mit der eigenen Gesundheit und kann so etwaige Beschwerden frühzeitig identifizieren.Möchte ein Service Tester von ISC-CX oder Qualimetrie einen Auftrag annehmen, muss er erst via App bestätigen, dass er keine Covid-19 Symptome aufweist und mit keinen risikobehafteten Personen in Kontakt war. Durch diese Maßnahme werden die Mitarbeiter und Kunden des Auftraggebers geschützt. Die App ist außerdem auch für andere Unternehmen verfügbar. Sie können mit Healthy-Pass sicherstellen, dass nur gesunde Menschen ihr Unternehmensgebäude betreten. Das geschieht ganz einfach durch den Scan eines QR-Codes am Eingang.Die beiden Marktforschungsunternehmen sind die ersten in der Branche, die sicherstellen, dass ihre Service Tester vollkommen gesund sind, wenn sie für Kunden-Aufträge unterwegs sind. "Wir sehen uns in der Verantwortung, unsere Kunden und deren Mitarbeiter bestmöglich zu schützen" sagt Reinhold Auer, Geschäftsführer von ISC-CX, "Und das positive Feedback hat uns dazu bewogen, Healthy-Pass auch anderen Unternehmen zugänglich zu machen." "Ich bin mir sicher, dass Healthy-Pass im französischen Markt bald nicht mehr wegzudenken sein wird," ergänzt Emeric Bayart, CEO von Qualimetrie. "So können wir hoffentlich gemeinsam einen zweiten Lockdown verhindern, denn dieser wäre für die Wirtschaft und den Handel fatal," sind sich die beiden einig.Über ISC-CX - Seit 1996 ist ISC-CX der führende Anbieter von In-Store- und Omni-Channel Customer Experience-Analyseprogrammen für globale Retailer auf der ganzen Welt. Mit mehrsprachigen, lokalen Teams vor Ort in 120 Ländern sammeln und analysieren wir über 600 Millionen Datensätze pro Jahr. Unsere Referenzen und unsere CX-Lösungen finden Sie unter ISC-CX.Über Qualimetrie - Qualimetrie ist ein europäisches Marktforschungsunternehmen, das sich auf Customer Experience-Programme spezialisiert hat. Unser 200-köpfiges Team unterstützt seit 30 Jahren Vertriebsketten, Automobilnetzwerke, Hotel- und Restaurantgruppen, Freizeitparks und wichtige Akteure in den Bereichen Banken, Versicherungen und Dienstleistungen. Wir haben anerkanntes Fachwissen in Quali-Quanti-Studien (Wahrnehmung, Nutzung und Einstellung der Verbraucher) und Mystery-Shopping-Programmen entwickelt. Zusätzlich zu unseren Analysen, haben wir unsere Online-Plattform CX First entwickelt, damit unsere Kunden ihre operativen Teams täglich führen können.Pressekontakt:Alexander StrauchClient Success ManagerMultisearch GmbHLandshuter Allee 8-10 | 80637 MünchenOffice: +49 89 54 55 82 28E-Mail: a.strauch@isc-cx.comWeb: www.isc-cx.comOriginal-Content von: Multisearch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144804/4614775