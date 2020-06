Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX nach gestrigem Rücksetzer fester erwartetDer DAX dürfte laut vorbörslichen Indikationen zum Handelstart um 1,12 Prozent auf 12.570 Punkte steigen. Die Anleger scheinen in ihrem Optimismus jeden Rücksetzer zum Kauf zu nutzen. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag.2. Börsen in Asien uneinheitlichZum ...

