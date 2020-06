FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anstehenden Index-Änderungen in der Dax-Familie haben am Freitag bereits vorbörslich für kräftige Kursbewegungen gesorgt. Aktien der vor dem Dax-Abstieg stehenden Lufthansa rutschten auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um knapp 4 Prozent im Vergleich zu ihrem Xetra-Schluss ab. Zusätzliche strich die Investmentbank Bernstein ihre Empfehlung. Die Airline werde bis mindestens 2023 mit der Reparatur ihrer Bilanz zu tun haben, erklärte Analyst Daniel Roeska.



Nach ihrem Kurseinbruch in der Corona-Krise müssen die Papiere nach über 30-jähriger Zugehörigkeit den deutschen Leitindex verlassen. Zum 22. Juni tauscht die Lufthansa die Plätze mit Noch-MDax-Mitglied Deutsche Wohnen . Die Aktien des Berliner Immobilienkonzerns waren deshalb vorbörslich äußerst gefragt und verteuerten sich zuletzt bei Tradegate um etwa 6 Prozent. Zeitweise waren sie um mehr als 15 Prozent angesprungen.



Die Index-Änderungen sind maßgeblich vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Kurse haben kann./tav/ag/mis

