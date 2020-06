Die anstehenden Index-Änderungen in der DAX-Familie haben am Freitag bereits vorbörslich für kräftige Kursbewegungen gesorgt. Aktien der vor dem DAX-Abstieg stehenden Lufthansa rutschten auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um knapp vier Prozent im Vergleich zu ihrem Xetra-Schluss ab. Zusätzlich strich die Investmentbank Bernstein ihre Empfehlung. Die Airline werde bis mindestens 2023 mit der Reparatur ihrer Bilanz zu tun haben, erklärte Analyst Daniel Roeska.Nach ihrem Kurseinbruch in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...