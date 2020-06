Leichtmetalle, Werkstoff- und Prozesstechnologien im Kontext von Dekarbonisierung und DigitalisierungWien (APA-ots) - Aufgrund der geltenden COVID-19 Schutzmaßnahmen haben wir uns auch entschieden, unsere Fachkonferenz digital abzuhalten. Die Konferenz wird ausschließlich am 3. September (Donnerstag) ganztags per Live-Stream stattfinden, mit einem etwas reduzierten Programm und angepassten Ticketpreisen. Unter dem diesjährigen Motto "Leichtmetalle, Werkstoff- und Prozesstechnologien im Kontext von Dekarbonisierung und Digitalisierung" werden namhafte Referenten und Keynote-Speaker über die Anforderungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Innovationen in Werkstoff- und Prozessentwicklung sprechen.Auf der Digitalkonferenz erwarten Sie:* Teilnahme via Browser, Tablet oder Smartphone möglich * Moderne Konferenzplattform: Vorträge per Stream verfolgen * Live Keynotes * Interaktive Q&A & Diskussionen für mehr Publikumsinteraktion * Poster-Kurzpräsentationen per Video on demandDie Fachtagung für Leichtmetall-Expertinnen und Experten:3 Sessions / 3 Keynotes / 9 Fachvorträge / 140 erwartete TeilnehmerDer hohe Qualitätsanspruch des LKR an die eigene Forschungsleistung spiegelt sich auch in der zweijährig veranstalteten Leichtmetallkonferenz wieder: Alle wissenschaftlichen Vorträge aus der universitären, außeruniversitären und industriellen Forschung haben Premierencharakter. Von diesem einmaligen Informationsvorsprung profitiert die teilnehmende Community maximal. Ein ausgewogenes Referentenspektrum aus Industrie und Forschung liefert einen aktuellen Überblick über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und erfolgreiche neue Leichtmetallanwendungen:* Session I: Werkstoffentwicklung und Materialcharakterisierung * Session II: Prozessentwicklung - experimentell und numerisch * Session III: ZukunftstechnologienBereits zugesagte Vortragende:* Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christof Sommitsch (Technische Universität Graz, Institut für Werkstoffkunde, Fügetechnik und Umformtechnik) * Dipl.-Ing. Dr.mont. Werner Fragner (AMAG Austria Metall AG) * Dr. Werner Aumayr (coilDNA GmbH) * Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin Stockinger (Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Umformtechnik) * Univ.-Prof. Dr. Peter Mayr (Technische Universität München, Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Additiven Fertigung) * Dr. Waldemar Sokolowski (Oskar Frech GmbH + Co. KG)Zwtl.: 25 Jahre Forschung und Innovation für den Leichtbau der Zukunft"2019 feierte das LKR sein 25-jähriges Jubiläum als Forschungseinrichtung und kann eine stolze Bilanz ziehen: Unsere LKR-WissenschaftlerInnen sind Vorreiter in der Erforschung von Werkstoffen und Prozesstechnologien der Zukunft und haben bahnbrechende Entwicklungen hervorgebracht - von bei -150°C geformtem Aluminium, über brandbeständige Magnesiumlegierungen bis zu modifizierten Leichtmetalllegierungen in Drahtform für die additive Fertigung, um nur ein paar Erfolge zu nennen. Mit dem Forschungsfokus auf den Leichtmetallen Aluminium und Magnesium leistet das LKR einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von effizienten, sicheren und umweltverträglichen Mobilitätslösungen.", erläutert Dr. Christian Chimani, Veranstalter der Ranshofener Leichtmetalltage und Geschäftsführer des LKR.Ausführliche Informationen zu Programm, Referenten, Anmeldung und Sponsoring unter [www.lmt.ait.ac.at/] (http://www.lmt.ait.ac.at/)InterviewsGern arrangieren wir Interviews mit allen ReferentInnen und LKR-ExpertInnen vor, während und nach der Tagung.Medienkooperation LMT2020Auch auf der Digitalkonferenz der 11. Ranshofener Leichtmetalltage bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich Ihrem Zielpublikum zu präsentieren. Mit einer 1-jährigen Logo-Präsenz (inkl. Verlinkung ihrer Wahl) auf der Konferenzplattform und in allen Mailings und Werbematerialien im Vorfeld der Konferenz, erreichen Sie eine große Sichtbarkeit bei Ihrer Zielgruppe. Weitere Werbemöglichkeiten können auch individuell vereinbart werden.Passendes Bildmaterial finden Sie unter [https://www.lmt.ait.ac.at/presse] (https://www.lmt.ait.ac.at/presse) zum Download.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Juliane Thoß Marketing and Communications AIT Austrian Institute of Technology Center for Low-Emission Transport T +43 (0)50550-6322 juliane.thoss@ait.ac.at I www.ait.ac.at/lkr Daniel Pepl, MAS MBA Corporate and Marketing Communications AIT Austrian Institute of Technology T +43 (0)50550-4040 daniel.pepl@ait.ac.at I www.ait.ac.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2009/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0022 2020-06-05/09:01