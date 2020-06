Die Italiener werden in der HV am 10. Juni zeigen, wie weit ihr Stimmenrecht Gewicht hat, das soeben von 8,9 auf 11,7 % angehoben wurde. Mit im Boot sind zwei weitere Investoren aus Tschechien und den USA und anschließend geht es rund: Gelingt es den Italienern, ProSieben in ihre Europapläne einzubinden? Die Kursziele der TV-Experten reichen bis 15 Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



