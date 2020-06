Mladá Boleslav/Weiterstadt (ots) - - ,Auto Bild Allrad'-Leser wählen gleich zwei Modelle auf Platz eins ihrer Kategorie- OCTAVIA ist Import- und Gesamtsieger in der Klasse der ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro'- SUPERB gewinnt die Importwertung in der Kategorie ,Allrad-Pkw über 40.000 Euro'- SKODA bietet bald vier Modellreihen mit Allradantrieb an, neuer OCTAVIA 4x4 steht in den StartlöchernDie Leser von ,Auto Bild Allrad' haben gleich zwei SKODA Modelle zu den ,Allradautos des Jahres' gewählt. Der OCTAVIA 4×4 sichert sich sowohl den Import- als auch den Gesamtsieg in der Klasse ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro'. Das SKODA Topmodell SUPERB 4×4 setzt sich bei den Importfahrzeugen in der Kategorie ,Allrad-Pkw über 40.000 Euro' durch. Der OCTAVIA gewinnt die Leserwahl von Europas meistverkaufter Allradzeitschrift in seiner Klasse bereits zum vierten Mal, der SUPERB siegt sogar bereits zum elften Mal.Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, betont. "Die Auszeichnung von OCTAVIA und SUPERB als ,Allradautos des Jahres' durch die fachkundigen Leser der Zeitschrift Auto Bild Allrad belegt die hohe Allradkompetenz unserer Marke: Unsere 4×4-Modelle erfüllen unterschiedlichste Erwartungen und Ansprüche und bieten dank moderner und intelligenter Allradtechnologie Fahrspaß und sichere Beherrschbarkeit in jeder Fahrsituation. Im Namen meines gesamten Teams bedanke ich mich herzlich bei allen Teilnehmern der Leserwahl, die für unsere Modelle abgestimmt und damit zwei Klassensiege für SKODA ermöglicht haben."In der Kategorie ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro' vergaben 13,8 Prozent aller Leser ihre Stimme an den SKODA OCTAVIA 4×4. Damit sicherte sich der Markenbestseller neben dem Gesamtsieg auch den ersten Platz in der Importwertung. Bereits in den Jahren 2014, 2015 und 2019 fuhr der Bestseller des tschechischen Automobilherstellers bei den ,Allradautos des Jahres' in seiner Kategorie ganz nach vorne. Das Topmodell SKODA SUPERB 4×4 wählten die Leser in diesem Jahr mit 6,59 Prozent der Stimmen zum Importsieger der Kategorie ,Allrad-Pkw über 40.000 Euro'. Damit landet das Flaggschiff der Marke bei der Leserwahl 2020 bereits zum elften Mal auf dem ersten Platz.Die Wahl zu den ,Allradautos des Jahres' fand in diesem Jahr zum 19. Mal statt. Insgesamt traten 218 Fahrzeugmodelle in zehn Kategorien an. Vom 10. Januar bis 6. März hatten die Leser Gelegenheit, online für ihre Favoriten abzustimmen.Mit dem SKODA OCTAVIA COMBI 4×4 begann 1999 die Erfolgsgeschichte der modernen SKODA Fahrzeuge mit Allradantrieb. Drei Jahre später präsentierte der tschechische Automobilhersteller auch die Limousine seines Bestsellers mit 4×4-Kürzel, dann folgte die ebenfalls als Allradler erhältliche zweite Generation des gefragten Kompaktmodells. 2019 lieferte SKODA in Europa ungefähr jeden neunten OCTAVIA als 4×4-Variante an seine Kunden aus. Auch in der neuen, vierten Modellgeneration werden wieder mehrere Aggregate mit Allradantrieb kombinierbar sein, außerdem präsentiert sich der OCTAVIA geräumiger, vernetzter und emotionaler als je zuvor.Die Limousine des SUPERB präsentierte SKODA im Jahr 2008 erstmals mit 4×4-Technologie, der erste SUPERB COMBI 4×4 folgte ein Jahr später. 2019 war auf dem europäischen Markt jedes vierte neu zugelassene Modell eine Variante mit Allradantrieb, insgesamt lag der Anteil bei 26 Prozent. Seit seiner umfangreichen Überarbeitung im vergangenen Jahr bietet der SKODA SUPERB unter anderem Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer sowie ein nochmals erweitertes Angebot an innovativen Assistenzsystemen und präsentiert sich damit attraktiver und moderner denn je. Im vergangenen Jahr debütierte mit dem SUPERB iV* zudem das erste Serienfahrzeug der Marke mit Plug-in-Hybridantrieb.Allradantrieb bei SKODA: Künftig bieten vier Modellreihen 4×4-AntriebDie ersten Prototypen mit einem Mehrachsenantrieb entwickelte SKODA bereits in den späten 1930er-Jahren. Die moderne SKODA 4×4-Erfolgsstory begann 1999 mit dem OCTAVIA COMBI 4×4. Seitdem hat SKODA AUTO bis heute mehr als eine Million Allradfahrzeuge produziert - 157.000 allein in 2019. Das Interesse an den allradgetriebenen Versionen ist so hoch, dass der tschechische Automobilhersteller seine 4×4-Palette in den vergangenen vier Jahren konsequent ausgebaut hat. Heute umfasst das 4×4 Portfolio der Marke die Modellreihen KAROQ, KODIAQ und SUPERB. In Kürze wird der neue OCTAVIA mit Allradantrieb das Angebot ergänzen.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS): kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+SUPERB SCOUT 2,0 TDI DSG 4x4 140 kW (190 PS): innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 129 - 127 g/km, CO2-Effizienzklasse APressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4614864