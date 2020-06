SoftBank (WKN:891624) gab heute bekannt, dass sie eine Investition von mehr als 500 Millionen US-Dollar in ein Tochterunternehmen des chinesischen Unternehmens Didi Chuxing durchführen wird. Softbank wird über ihr neues Vehikel, den Vision Fund 2 investieren, kündigte Didi Chuxing an. Dies ist das erste Mal, dass die Sparte für autonomes Fahren von Didi Chuxing Geld aus externen Quellen sammelt und ist die größte Finanzierungsrunde von allen Unternehmen im Bereich autonomes Fahren in China. Das ...

