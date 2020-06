General Motors arbeitet laut einem Medienbericht an einem rein elektrischen Lieferwagen, der Ende 2021 in Produktion gehen soll. Zudem wird dem US-Autobauer eine sich anbahnende Kooperation mit CATL in China nachgesagt. Beides will die Nachrichtenagentur Reuters in Erfahrung gebracht haben. Mit dem E-Lieferwagen wolle sich General Motors an Gewerbekunden richten, aber auch an Lieferdienste wie Amazon ...

