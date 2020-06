Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 08.06.2020(Nr. 204) Produktionsindex, April 2020(Nr. 205) Insolvenzen, 1. Quartal 2020 einschließlich Trendindikatorfür Mai 2020Dienstag, 09.06.2020(Nr. 206) Außenhandel, April 2020(Nr. 207) Arbeitskostenindex, 1. Quartal 2020(Nr. 208) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), März 2020(Nr. 209) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Mai 2020(Nr. 24) Zahl der Woche: Mindestlöhne in Europa, 2019Mittwoch, 10.06.2020(Nr. 210) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, 1. Quartal 2020(Nr. 211) Inlandstourismus, April 2020Freitag, 12.06.2020(Nr. 212) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 1. Quartal 2020(Nr. 213) Dienstleistungen, 1. Quartal 2020+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4614924