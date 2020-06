Per 1. Juni 2020 übernimmt Stefan Sarbach die Leitung des Bereichs Business Development und nimmt damit Einsitz in die Geschäftsleitung von Zühlke Schweiz.Schlieren - Zühlke Schweiz besetzt eine Schlüsselposition im Management neu: Stefan Sarbach übernimmt die Leitung des Bereichs Business Development und nimmt damit Einsitz in die Geschäftsleitung. Seit 2008 ist Stefan Sarbach in verschiedenen Rollen bei Zühlke tätig. «Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, Zühlke in verschiedenen Märkten und Branchen zu positionieren und nachhaltig erfolgreiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...