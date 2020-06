FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen kann den Golf 8 wieder an Kunden ausliefern. Das Softwareproblem sei gelöst, bestätigte ein Sprecher des DAX-Konzerns einen Zeitungsbericht. Mit dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg habe sich VW über einen Rückruf für die bereits ausgelieferten Autos verständigt. In Deutschland seien etwa 15.000 Golf betroffen, bei denen nun das Softwareupdate aufgespielt werde.

Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Seit Mitte Mai waren wegen des Softwarefehlers keine neu produzierten Golf-Modelle mehr an Kunden ausgeliefert worden. Der Golf war trotz des Auslieferungsstopps aber weiter produziert worden - die Wagen wurden ohne neue Software zwischengeparkt. Der Softwarefehler sorgte dafür, dass der seit zwei Jahren von der EU in jedem Neuwagen vorgeschriebene Notrufassistent nicht richtig funktionierte.

