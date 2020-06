TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am asiatischen Aktienmarkt hat sich am Freitag nach einem zunächst richtungslosen und auch volatilen Handel eine positive Tendenz durchgesetzt. Die Sorge, die jüngste Rally habe die Kurse zu weit von der ökonomischen Realität enteilen lassen, war allerdings allgegenwärtig. Einen wichtigen Lackmustest bildet in diesem Zusammenhang der US-Arbeitsmarktbericht, der nach Börsenschluss in Asien im Tagesverlauf ansteht. Volkswirte gehen von einer Rekordarbeitslosigkeit in den USA aus und Anleger übten sich im Vorfeld zunächst in Kaufzurückhaltung.

"Der gute Lauf der Aktienmärkte legt zum Wochenschluss vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes eine Pause ein. Es herrscht am gesamten Markt eine gewisse Vorsicht nach den enttäuschenden Wochendaten zum Arbeitsmarkt", sagte IG-Marktstrategin Jingyi Pan. Dass sich im späten Geschäft dann doch ein positiver Trend durchgesetzt habe, sei mit Vorsicht zu genießen, hieß es von anderer Seite. Händler verwiesen auf positive Kommentare zur Geldpolitik in Europa, wo die Europäische Zentralbank (EZB) die Geldschleusen am Vortag noch weiter geöffnet hatte. Sollte der US-Arbeitsmarktbericht schlimmer als ohnehin befürchtet ausfallen, dürften die Aufschläge in Asien aber kaum nachhaltig sein.

Nervosität in China

Auch an den chinesischen Börsen stiegen die Kurse nach einem höchst nervösen und volatilen Verlauf: Während der HSI in Hongkong um 1,7 Prozent zulegte, schloss der Composite in Schanghai 0,4 Prozent höher. Shenzhen und das Startup-Segment ChiNext legten um 0,2 bzw. 0,7 Prozent zu. Im chinesischen Kernland verhinderte der weiter schwelende Konflikt mit den USA allzu üppige Aktienkäufe. US-Außenminister Mike Pompeo hatte strengere Börsenregeln für chinesische Unternehmen weltweit gefordert. Für die KGI-Analysten ein Zeichen, dass der Dauerkonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nun auch den Finanzsektor erreicht hat.

Ähnlich volatil wie in China zeigte sich auch die Börse in Tokio. Der Nikkei-225 drehte nach zwischenzeitlichen Verlusten 0,7 Prozent ins Plus auf 22.864 Punkte. Der Konsum in Japan war zwar weiter eingebrochen, Volkswirte hatten aber Schlimmeres befürchtet. Die Ausgaben der privaten Haushalte reduzierten sich im April auf Jahressicht um 11,1 Prozent, der Markt war von minus 14,2 Prozent ausgegangen. Gestützt wurde der Markt von Aufschlägen im Automobil-, Finanz- und Luftverkehrssektor.

Kospi überraschend fest - Rückschlagpotenzial hoch

Überraschend fest zeigte sich der Kospi in Seoul mit Aufschlägen von 1,4 Prozent - der sechste Anstieg in Folge. Auf Wochensicht verbuchte der südkoreanische Leitindex ein Plus von 7,5 Prozent. Händler sprachen von einem positiven Signal der EZB. Doch auch hier warnten die Analysten der Citi, dass der Markt in der Hoffnung auf die Stimuli von Regierungen und Notenbanken zu heiß gelaufen sei.

In Australien ließen sich Anleger auch von abermals schwachen Daten nicht aus der Ruhe bringen - ein Muster, das bereits an den Vortagen zu beobachten gewesen war. Der S&P/ASX-200 präsentierte sich gut behauptet, der Geschäftsklimaindex der Industrie stürzte dagegen weiter ab. Immerhin verbesserte sich das Pendant der Dienstleister leicht, beide Indizes verharrten aber tief im Rezessionsmodus. Erstmals seit dem coronabedingten Einbruch kletterte der australische Leitindex in fünf Sitzungen in Folge. Diesmal halfen Finanz- und Energiewerte für den späten Dreh ins Plus. Die Nachbarbörse im neuseeländischen Wellington sank dagegen um 0,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.998,70 +0,12% -10,25% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.863,73 +0,74% -4,06% 08:00 Kospi (Seoul) 2.181,87 +1,43% -0,72% 08:00 Schanghai-Comp. 2.930,80 +0,40% -3,91% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.756,84 +1,60% -13,75% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.479,25 +0,86% -4,32% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.746,70 +1,46% -16,00% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.559,03 -0,18% -1,69% 11:00 BSE (Mumbai) 34.112,88 +0,39% -17,41% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1349 +0,1% 1,1336 1,1199 +1,2% EUR/JPY 124,12 +0,3% 123,69 122,17 +1,8% EUR/GBP 0,8957 -0,5% 0,9003 0,8959 +5,8% GBP/USD 1,2670 +0,6% 1,2591 1,2501 -4,4% USD/JPY 109,38 +0,2% 109,12 109,08 +0,6% USD/KRW 1207,28 -0,8% 1217,14 1218,59 +4,5% USD/CNY 7,0908 -0,3% 7,1103 7,1211 +1,8% USD/CNH 7,0874 -0,3% 7,1063 7,1272 +1,8% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7003 +0,9% 0,6940 0,6892 -0,1% NZD/USD 0,6511 +0,8% 0,6458 0,6412 -3,3% Bitcoin BTC/USD 9.761,50 -0,1% 9.772,26 9.637,51 +35,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,93 37,41 +1,4% 0,52 -35,6% Brent/ICE 40,76 39,99 +1,9% 0,77 -35,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.709,38 1.712,00 -0,2% -2,63 +12,7% Silber (Spot) 17,69 17,80 -0,6% -0,11 -0,9% Platin (Spot) 840,10 840,40 -0,0% -0,30 -12,9% Kupfer-Future 2,53 2,49 +1,5% +0,04 -10,3% ===

June 05, 2020

