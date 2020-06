Heidelberg (ots) - Die Sonderpublikation "Corona-Pandemie: Zusätzliche Gefährdungen und Belastungen durch außergewöhnliche betriebliche Bedingungen" (KB 031) der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) ist eine praxisnahe Arbeitshilfe und stellt in Form einer Checkliste die wichtigsten Themen von der Arbeitsschutzorganisation bis zur Wiederinbetriebnahme von Maschinen und Anlagen übersichtlich zusammen.Die durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Infektionsschutzmaßnahmen und insbesondere die Wiederaufnahme der Produktion nach längerer Betriebsunterbrechung und unter besonderen Bedingungen haben erhebliche Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, die häufig nicht sofort erkannt werden. Längere Zeit stillstehende komplexe Maschinen und Anlagen verfügen beim Hochfahren möglicherweise noch über Restenergien und enthalten Produktreste, von denen Gefährdungen ausgehen können. Auch bei reduzierter Belegschaft muss die Anzahl an Ersthelferinnen und Ersthelfern ausreichend sein. Möglicherweise wurden während des Stillstands Waren angeliefert und verbotenerweise in Fluchtwegen abgestellt.Dies alles kann zusätzliche Maßnahmen und außerturnusmäßige Überprüfungen erfordern, die anhand der Checkliste systematisch durchgegangen werden können. Die bearbeitete und ggf. ergänzte Checkliste kann vom Betrieb als ergänzende Unterlage für die bestehende Gefährdungsbeurteilung verwendet werden.Zielgruppe sind Unternehmensleitungen, Führungskräfte, Arbeitsschutzausschüsse, Koordinations- und Krisenstäbe sowie alle anderen mit Aufgaben im betrieblichen Arbeitsschutz betrauten Personen.Die Publikation KB 031 aus der Reihe "kurz & bündig" kann kostenlos als PDF unter https://downloadcenter.bgrci.de heruntergeladen und unter https://medienshop.bgrci.de (https://medienshop.bgrci.de/) als Printprodukt bestellt werden."Corona-Pandemie: Zusätzliche Gefährdungen und Belastungen durch außergewöhnliche betriebliche Bedingungen" (kurz & bündig KB 031)Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)- 8 Seiten- DIN A 4- ISBN 978-3-86825-404-4- Erhältlich als Printexemplar unter medienshop.bgrci.de. Für Mitgliedsbetriebe der BG RCI in einer der Betriebsgröße angemessenen Anzahl kostenlos. Nicht-Mitgliedsunternehmen zahlen 2,00 Euro zzgl. MwSt.- Kostenloser Download des bearbeitbaren PDFs unter downloadcenter.bgrci.de.- Publikationen in ähnlichem Kontext: KB 030: Corona-Pandemie - Schutz vor Infektionen durch SARS-CoV-2 Pressekontakt:Petra SingerBerufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische IndustrieStabsbereich KommunikationTelefon: 06221 5108-57003E-Mail: petra.singer@bgrci.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120179/4614953