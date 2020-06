Baden-Baden (ots) - "SWR3 Rock im Radio" am 6. und 7. Juni 2020 jeweils von 13 Uhr bis Mitternacht



SWR3 sendet am 6. und 7. Juni jeweils von 13 bis 24 Uhr "SWR3 Rock im Radio". An diesem Wochenende hätte das 35. "Rock am Ring"-Festival stattgefunden, das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Nachdem SWR3 in der Vergangenheit immer ausführlich über das Festival berichtet hatte, hat die Musikredaktion von SWR3 recherchiert, welche Bands wann ihren ersten Auftritt bei Rock am Ring hatten und aus diesen Bands eine Auswahl getroffen. Am kommenden Wochenende gibt es für alle Rockfans 22 Stunden Rockmusik mit stündlichen Live-Sets, unter anderem mit dabei sind Iron Maiden, Metallica, Rage Against The Machine, Guns N' Roses und Motörhead. Zusätzlich zu den 22 Live-Sets gibt es die besten Rocktitel der vergangenen Jahrzehnte.



Weitere Informationen unter: http://swr.li/swr3-rock-am-ring



