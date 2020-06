Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) - Siniora Food Industries (http://www.siniorafood.com/) hielt seine ordentliche Generalversammlung am Mittwoch, dem 3. Juni 2020, über die Videokonferenzplattform Zoom ab. Die Generalversammlung, die vom Siniora-Vorsitzenden Tarek Omar Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad,-Chairman-and-Chief-Executive-Officer) geleitet wurde, bestätigte für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 eine Dividendenausschüttung von 18 % des eingezahlten Kapitals des Unternehmens an eingetragene Aktionäre, die am 2. Juni 2020 erfolgte; 10 % in bar in Höhe von 2,5 Mio. JD (3,53 Mio. USD) und 8 % in Form von zwei Millionen Bonusaktien. Dementsprechend wird das eingezahlte Kapital des Unternehmens nach der Ausschüttung der Bonusaktien 27 Mio. JD (38,08 Mio. USD) betragen.Aggad gab an, dass das Jahr 2019 trotz der zahlreichen Herausforderungen, mit denen die Region konfrontiert ist, voller Errungenschaften und Entwicklungen war; der Nettogewinn der Siniora Group betrug 6,1 Mio. JD (8,6 Mio. USD), ein Wachstum von 41 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz wuchs im Vergleich zu 2018 um 15 % und belief sich 2019 auf 63,8 Mio. JD (89,99 Mio. USD). Das Gesamtvermögen belief sich zum 31. Dezember 2019 auf 67,4 Mio. JD (95,1 Mio. USD), was einem Anstieg von 10 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Netto-Eigenkapital der Siniora-Aktionäre belief sich auf 36,4 Mio. JD (51,33 Mio. USD), was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Aggad fügte hinzu, dass die im Jahr2019 erreichten Umsatz- und Gewinnzahlen die Effizienz der Siniora-Geschäftsführung durch die kontinuierliche Verbesserung der Leistung und Arbeitseffizienz zur Steigerung der Produktionskapazität in den Fabriken des Unternehmens in Palästina, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigen, um die steigende Nachfrage nach Siniora-Produkten zu befriedigen. Hinzu kommen Investitionen in die Erhöhung der individuellen und institutionellen Kapazitäten durch die Konzentration auf technische und administrative Aspekte bei der konsequenten Entwicklung von Maschinen, Technologien und Arbeitsverfahren sowie die Entwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter durch Weiterbildungsangebote.Siniora-CEO Majdi Al Sharif (http://www.siniorafood.com/en-us/About-Us/Board-of-Directors-and-Executive-Members/Majdi-Al-Sharif) gab an, dass das Unternehmen 2019 ein Wachstum seines regionalen Umsatzes um 16 % im Vergleich zum Vorjahr erzielte. Darüberhinaus erzielte die in Dubai ansässige Siniora-Tochtergesellschaft Diamond Meat Processing Company (Al Masa) im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 20 %, was sich positiv auf die konsolidierten Finanzergebnisse und Gewinne des Unternehmens auswirkte. Der Marktanteil von gefrorenen Fleischprodukten wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf den jordanischen und palästinensischen Märkten, insbesondere nach der Einführung der Produktionslinie für gefrorenes Fleisch, die im vierten Quartal 2019 mehr als 20 neue Produkte auf dem palästinensischen Markt umfasste und vonVerbrauchern äußerst gut aufgenommen wurde.Abschließend hob Al Sharif die Bemühungen von Siniora im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) hervor und bestätigte, dass das Unternehmen durch kontinuierliche Investitionen in den Bildungs- und Gesundheitssektor, in unternehmerische Projekte und die Jugend sowie durch die Unterstützung sozialer, karitativer, humanitärer und kultureller Einrichtungen eine aktive Rolle in den Gemeinden, in denen es tätig ist, beibehält. Er fügte hinzu, dass Sinioras Investitionen in CSR im Jahr 2019 206.000 JD (290.550 USD) betrugen.Über SinioraSiniora Food Industries ist ein Marktführer bei der Herstellung und dem Verkauf von verarbeitetem Fleisch der Marke Siniora Al-Quds und Unium. Das Unternehmen wurde 1920 in Jerusalem, Palästina, gegründet, errichtete 1992 seine Fabrik in Jordanien und wurde 1996 in Palästina und Jordanien von APIC übernommen. Siniora erwarb 2016 die Diamond Meat Processing Company in Dubai. Siniora Food Industries produziert Aufschnitte und Fleischkonserven in drei hochmodernen Verarbeitungsanlagen, die mit den neuesten Technologien gebaut wurden, eine in Ost-Jerusalem, Palästina, die zweite im King Abdullah II Industrial Estate in Jordanien und die dritte in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Sinioras Fabriken in Jordanien und Palästina produzieren auch verschiedene gefrorene Fleischprodukte und haben das Zertifikat 22000 für Lebensmittelsicherheitssysteme (ISO/TS22002-1) erhalten, das die Annahme der höchsten Lebensmittelsicherheitsstandards weltweit repräsentiert und von wichtigen internationalen Organisationen anerkannt wird, darunter der FoodDrinkEurope, der American Manufacturing Association und der Global Food Safety Initiative.Seit 2014 führen Siniora-Fabriken in Jordanien und Palästina die internationalen Zertifizierungen für Arbeitsschutzmanagementsysteme (OHSAS 18001:2007) und Umweltmanagementsysteme (ISO14001:2004) fort. Siniora erhielt zusätzlich zum palästinensischen Standardzertifikat in Palästina und dem Halal-Zertifikat, das von jordanischen Standards ausgestellt wurde, die Zertifizierung nach ISO 9001 für Qualität und Lebensmittelüberwachung. Darüber hinaus wurde Sinioras Fabrik in Dubai, VAE, mit der Auszeichnung ISO22000:2005 für Managementsysteme für Lebensmittelsicherheit und ISO9001:2015 für Qualitätsmanagementsysteme ausgezeichnet.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Großhändler, Lebensmittelgeschäfte, Hochfrequenzgeschäfte und Kaufhäuser in Jordanien, Palästina, Saudi-Arabien und den VAE sowie in vielen anderen Ländern des Nahen Ostens. Siniora verfügt auch über Vertriebszentren in Saudi-Arabien und den VAE sowie über eine eigene Exportabteilung für den Golf und die Levante. Siniora ist eine Aktiengesellschaft und an der Börse von Amman (ASE: SNRA) notiert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industries_Logo.jpgPressekontakt:Fida Musleh/Azar [http://www.apic.ps/en/article/58/Fida-MuslehAzar-Manager-of-Investor-Relations--Corporate-Communications]+970-2-297-7040fida@apic.com.joOriginal-Content von: Siniora Food Industries, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126331/4615014