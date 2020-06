Köln (ots) - Neues Sommerhaus in Deutschland, neue Staffel und neue Promipaare: Die ersten acht Paare der fünften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" sind nach ihrer Corona-Quarantäne gemeinsam unter ein beschauliches Dach gezogen und kämpfen um den Titel "DAS Promipaar 2020". Beim emotionalen Pauschalurlaub im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen wird mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare wird auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt.Diese acht Promipaare sind in "Das Sommerhaus der Stars" eingezogen:Die "Goodbye Deutschland" Reality-TV-Stars Andreas (53) und Caroline Robens (40).Der Reality-TV-Star Denise Kappés (29) und der Sänger Henning Merten (32).Die Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (29) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).Das YouTube Kult-Influencer-Paar Lisha (33) und Lou (31).Der Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41).Der Hypnotiseur Martin Bolze (62) und die Designerin Michaela Scherer (53).Die "Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48).Das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26).Doch das war noch nicht alles!Wer zieht noch ein? Welches Paar fliegt zuerst? Wer behält die Nerven? Wer meistert die Spiele am besten und schützt sich vor der Nominierung? Das neue Sommerhaus in Bocholt garantiert ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. Das traumhaft-teutonische Domizil ist keine Luxusherberge. Für maximal 27 Tage müssen sich die Promipaare mit den speziellen Gegebenheiten und den anderen Stars arrangieren. In jeder Show kämpfen sie darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Promipaar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen. Die Zuschauer lernen die Stars von einer ganz anderen Seite kennen, denn sie werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Wer ist harmoniebedürftig und wer streitsüchtig? Welche Promis mögen sich auf Anhieb und wer kann sich überhaupt nicht leiden? Wer lästert am meisten? Wer geht für den Sieg bis an seine Grenzen? Wer wird "DAS Promipaar 2020"?Um eine Ausbreitung des Coronavirus im Sommerhaus zu verhindern, wurden alle Paare vorab auf Covid-19 getestet und mussten für 14 Tage in Quarantäne.Twitter: SommerhausInstagram: dassommerhausderstars.rtlPressekontakt:Frank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresseTelefon: +49 (0) 221 456 7 4246Fax: +49 (0) 221 456 95 7 4246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4615043