Während der COVID-19-Pandemie setzen Krankenhäuser weltweit den Roboter Pudubot von Pudu Robotics im Lieferservice ein. Dieser kontaktlose Lieferservice von Pudubot trägt dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Nach dem Ausbruch von COVID-19 mit der einhergehenden Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch haben sich zahlreiche Krankenhäuser und Restaurants mit dem dringenden Wunsch nach kontaktloser Lieferung an Pudu Robotics gewandt.

Pudu Robotics reagierte positiv und spendete seine Roboter mehreren Krankenhäusern in Seoul, Südkorea, Beijing, China, Wuhan, China, und anderen Städten. Die Roboter von Pudu Robotics sind vollständig automatisiert und können somit den kompletten Lieferprozess eigenständig durchführen. Auf diese Weise verringern sie den Kontakt zwischen Menschen und dämmen die Ausbreitung des Virus effektiv ein.

Pudubot ist mit mehreren Sensoren sowie mit Ortungs- und Navigationstechnologie ausgestattet. Auf großformatigen Tabletts bringt Pudubot Medikamente, Mahlzeiten und andere Hilfsgüter zu den Patienten im Krankenhaus und entlastet somit das Pflegepersonal.

Dieser Roboter servierte bereits vor COVID-19 Mahlzeiten in Restaurants.

Gegenwärtig setzen mehr als 2.000 internationale Unternehmen den Roboter für kontaktlose Lieferdienste ein, darunter Wowa Brothers, der größte Anbieter von Apps für die Lieferung von Lebensmitteln in Korea, die renommierte Sterne-Hotelkette Sheration, die chinesische Hot Pot-Restaurantkette Haidilao und der chinesische E-Commerce-Konzern JD.com.

Zhang Tao, CEO von Pudu Robotics, erklärte: "Die Vermeidung zwischenmenschlicher Kontakte bedeutet Sicherheit, und die Automatisierung entlastet das Personal. Im Hinblick auf das Leben der Menschen sind diese beiden Vorteile nicht zu unterschätzen. Viele Technologieunternehmen haben eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Lösungen für intelligente Desinfektion, unbemannte Lieferung und intelligente Diagnose während COVID-19 gespielt, was einen irreversiblen Einfluss auf das öffentliche Gesundheitssystem hat."

Das 2016 gegründete Unternehmen Pudu Robotics Co. Ltd. ist ein staatliches High-Tech-Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Lieferrobotern widmet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen, der Stadt, die weltweit für innovative Hardware bekannt ist, betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Peking und Chengdu sowie Niederlassungen und Servicezentren in über 60 Städten in China.

Die Hauptprodukte von Pudu sind Lieferroboter, die in Restaurants, Hotels, Bürogebäuden, Krankenhäusern und Karaokeanlagen weit verbreitet sind. Pudu Robotics vertreibt seine Produkte in über 200 Städten in mehr als 20 Ländern. Allein im Jahr 2019 hat Pudu Robotics über 5000 Robotersysteme verkauft. Mit diesen Absatzzahlen übernahm das Unternehmen 2019 die Spitzenposition in der Branche.

