(Zusammenfassung nach MK) Zürich (awp) - Schweiz Tourismus will nach dem coronabedingten Stillstand das Vertrauen in das Ferienland Schweiz zurückgewinnen. Mit dem Slogan "Ich brauch Schweiz" lancierte die Marketingorganisation am Freitag virtuell ihre Sommer- und Städtekampagne. "Es ist dramatisch wie kaum zuvor, da mache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...