Stavenhagen (ots) - Die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer wird der Lebensmitteldiscounter Netto umfangreich an seine Kundinnen und Kunden weitergeben."Wir werden ab Juli 2020 viele unserer Produkte deutlich im Preis senken und so alle unsere Kundinnen und Kunden an der Mehrwertsteuersenkung ganz direkt teilhaben lassen," sagt Ingo Panknin, CEO der Netto ApS & Co. KG.Damit untermauert der regionale Discounter seinen Anspruch: Hohe Qualität zu günstigen Preisen und immer das beste Sortiment an regionalen Produkten.Weitere Informationen finden Sie unter www.netto.de (http://www.netto.de).Über Netto ApS & Co. KGDer regionale Lebensmitteldiscounter Netto ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group mit Hauptsitz in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern). 1990 öffnete der erste Markt in Anklam. Derzeit ist Netto mit 342 Märkten erfolgreich in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg vertreten. Insgesamt beschäftigt Netto in seinen Märkten, im Lager und in der Verwaltung über 5.500 Mitarbeiter.