"Es ist an der Zeit, Amazon aufzuspalten. Monopole sind unrecht!", schrieb der 48-jährige Starunternehmer am Donnerstag. Musk empörte sich darüber, dass Amazon angeblich den Verkauf eines Buchs ablehnte, das sich kritisch mit Lockdown-Strategien in der Corona-Pandemie befasst. "Das ist verrückt", erklärte er und adressierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...