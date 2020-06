In der 19. Kalenderwoche (4. bis 10. Mai 2020) waren die Sterbefallzahlen in Deutschland nicht mehr über Durchschnitt der Vorjahre. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.

