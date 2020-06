Nach Cloudspeicher und Kollaboration-Tool will Dropbox seinen Nutzern künftig auch eine Passwortverwaltung anbieten. Eine neue App dafür ist im Play-Store angekommen. Dropbox will sich weiter weg vom reinen Cloudspeicher-Anbieter positionieren und zur Office-Lösung werden. Nachdem das US-Unternehmen mit Paper ein Kollaborations-Tool eingeführt hat, kommt jetzt auch ein Passwortmanager dazu. Wie das US-Medium Androidpolice entdeckt hat, gibt es in Googles Play-Store eine neue App namens Dropbox Passwords zur Passwortverwaltung. Dropbox Passwords: Login mit ...

