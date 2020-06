Der Markt für digitale Vermögensverwaltungen in Deutschland ist noch recht jung. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie sich in diesem Segment die Spreu vom Weizen trennt: Solidvest gehört in einer Studie zum Gewinner-Duo.Digitale Vermögensverwaltungen stehen hoch im Trend. Diese haben den Anspruch, stimmungsgetriebenen Märkten mit Algorithmen zu begegnen und sachlich-rationale Entscheidungen zu treffen. Zudem können Robo-Advisor den Zugang für Investments mit Wertpapieren erleichtern, gerade bei weniger finanzmarktaffinen Anlegern. Doch es ist ein recht junger Markt. Die meisten Anbieter gibt es erst wenige Jahre, sodass diese zwar schon Ergebnisse liefern konnten. Die wahre Bewährungsprobe fehlte jedoch bisher. Die Corona-Krise könnte den Konsolidierungsprozess beschleunigen.

