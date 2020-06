In den USA kann man auf eine positive Handelswoche zurückblicken. Nachdem der Dow Jones in der vergangenen Woche die Hürde von 25.000 Punkten übersprang, nahm er in dieser Woche gleich die nächste Hürde. Zur Wochenmitte schloss der Bluechip-Index bei 26.270 Punkten. Bis zu den Höchstmarken im Monat Februar fehlen nur noch gute zehn Prozent. Die Aussicht auf Lockerungen in der Corona-Krise und auf eine mögliche Konjunkturerholung lassen die momentanen Probleme des Landes, wie die gestiegenen Arbeitslosenzahlen ...

