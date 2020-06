STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die skandinavische Airline SAS erhöht ihr in der Corona-Krise reduziertes Flugangebot und fliegt ab Mitte Juni auch wieder mehrere deutsche Ziele an. Von Kopenhagen aus wird SAS ab dem 15. Juni wieder täglich außer samstags unter anderem nach Düsseldorf, Hamburg und München fliegen, wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte. Stuttgart wird demnach ab dann wieder dienstags, donnerstags und sonntags bedient, sechs wöchentliche Verbindungen nach Frankfurt gibt es ab dem 20. Juni. Von Stockholm aus will SAS ab Mitte Juni wieder in verschiedene Mittelmeerstädte fliegen, auch die Zahl der Flüge aus Norwegen soll nach und nach gesteigert werden./trs/DP/jha

