Köln (ots) -- Das effiziente neue Automatikgetriebe ist in Verbindung mit dem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit 125 kW (170 PS) für die HDT-Varianten mit Heckantrieb erhältlich und ermöglicht hohe Anhängelasten- Hervorragend für fast alle Einsatzbereiche geeignet Ford hat mit der Produktion von Ford Transit-Modellen mit 10-Gang-Automatikgetriebe begonnen. Es ist in Verbindung mit dem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit 125 kW (170 PS)* für die HDT-Varianten mit Heckantrieb (RWD) verfügbar (HDT = Heavy Duty Truck / Referenzgewicht über 2.380 Kilogramm). Das neue Getriebe überzeugt durch eine Kombination aus Belastbarkeit, Kraftstoffeffizienz und Fahrkomfort. Darüber hinaus ermöglicht die neue 10-Gang-Automatikgetriebe hohe Anhängelasten von bis zu 2.800 Kilogramm1). Dieses Getriebe kommt bereits erfolgreich in besonders leistungsfähigen Ford-Fahrzeugen wie dem Ford Ranger, dem Ford Mustang oder dem Pick-up F150 zum Einsatz. Für leichtere Ford Transit-Versionen mit Frontantrieb wird weiterhin auch ein 6-Gang-Automatikgetriebe angeboten.Das 10-Gang-Automatikgetriebe ist lernfähig, das heißt: Es passt sich der jeweiligen Fahrsituation an und wählt den passenden Gang aus. Zugleich arbeitet es mit dem Start-Stopp-System zusammen, um die bestmögliche Kraftstoffeffizienz zu erzielen. Außerdem sorgt es dafür, dass das Fahrzeug beim Anfahren aus dem Stand heraus sowie bei langsamen Geschwindigkeiten sanft und linear beschleunigt."Die Fahrer eines Ford Transit HDT werden die reibungslose Kraftübertragung des neuen 10-Gang-Automatikgetriebes ebenso zu schätzen wissen wie seine Langlebigkeit und Effizienz", sagt Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe. "Aber das Getriebe verbessert nicht nur den Fahrkomfort, es punktet auch im Anhängebetrieb. Sein leistungsfähiger und robuster Charakter dürfte vor allem jene Anwender und Unternehmen ansprechen, die hohe Anforderungen an ihr Nutzfahrzeug stellen".Entwickelt für Effizienz und LanglebigkeitComputer-Simulationen halfen bei der Optimierung der Getriebe-Architektur, indem die Vorteile von zusätzlichen Übersetzungsverhältnissen gegen Energieverluste bei häufigeren Gangwechseln abgewogen wurden.Das von Ford entwickelte Casting-Integrated Direct Action Solenoid (CIDAS) ist eine von 20 Technologien, die während der Entwicklung dieses Getriebes patentiert wurden. Das CIDAS erhöht die Kupplungsdruckgenauigkeit, verringert die Schaltzeiten und sorgt auf diese Weise für geschmeidigere Gangwechsel. Insgesamt wird das Drehmoment des Motors optimal auf die Straße gebracht. Dies führt dazu, dass Fahrer bei gleichem Leistungsergebnis weniger Gas geben müssen.Ein ebenfalls patentiertes, niedrig-viskoses Getriebeöl reduziert Reibungsverluste, verbessert die Kraftstoffeffizienz und verringert den Verschleiß der Getriebekomponenten. Eine Pumpe mit variabler Geometrie reguliert die Fördermenge bedarfsweise.Die Belastbarkeit und Langlebigkeit des 10-Gang-Automatikgetriebes wurde auf einer Gesamtstrecke von mehr als sechs Millionen Kilometern getestet, darunter Tausende von Kilometern auf Offroad-Pisten.Eine breite Palette potenzieller AnwendungenOb Kastenwagen, Fahrgestell oder Bus: Als Ausstattungsoption gibt es das neue 10-Gang-Automatikgetriebe für HDT-Transit-Varianten (Heckantrieb) mit einem Fahrzeug-Gesamtgewicht von 3,5 bis 4,6 Tonnen. Bei einem zulässigen maximalen Gesamtgewicht des Zuges von 6.100 Kilogramm sind Anhängelasten von bis zu 2,8 Tonnen möglich1). Damit eignet sich dieses Getriebe hervorragend für fast alle Einsatzbereiche bis hin im Transit Fahrgestell für Wohnmobile, Kipper oder Pritschenwagen.* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit HDT mit 10-Gang-Automatik (Gewichtsklasse 2.380 bis 2.610 kg) in l/100 km: 7,3 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 193 (kombiniert)1) Die maximale Anhängelast variiert je nach Ladung, gewählter Fahrzeugkonfiguration, Zubehör und der Anzahl der Fahrzeuginsassen.