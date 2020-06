Bonn (ots) - Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland und der Welt verändert. Obwohl der Shutdown weitgehend gelockert ist, müssen sich die Menschen bis zur Entwicklung eines Impfstoffes noch lange gegen das tödliche Virus schützen. Inzwischen liegen weltweit immer mehr Ergebnisse aus Forschungsprojekten über das Virus vor. Was bedeuten diese Erkenntnisse für uns? Welche Auswirkungen habe sie auf Schutzmaßnahmen, Hygiene und menschliche Abstandsregeln?In dem neuen Format "corona nachgehakt" bleibt phoenix an dem Thema dran, obwohl für viele die Gefahr schon überwunden scheint. phoenix gibt Antworten auf weiterhin brennende Fragen zur Verbreitung und Wirkung von COVID-19. In jeder Ausgabe des 15-minütigen Formats geht es im Gespräch mit Wissenschaftlern und Medizinern aus allen Fachbereichen um einen bestimmten Aspekt des Virus. Wieso verläuft die Infektion bei manchen Menschen tödlich und bei anderen völlig harmlos ohne Symptome? Wie ansteckend sind infizierte Kinder? Wie ist der Stand bei der Impfstoff-Entwicklung? Welche Bedeutung haben die sogenannten Aerosole bei der Ansteckung?Die Gespräche führen die phoenix-Moderatoren Claudia Davies, Julia Grimm, Michael Krons und Alfred Schier. Mit ihren Fragen wollen sie dazu beitragen, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse verständlich zu machen. Den Auftakt macht die Infektiologin Prof. Maria Vehreschild von der Universitätsklinik Frankfurt. Sie ist Gesprächspartnerin von Michael Krons, der mit ihr der Frage nachgeht, ob und inwieweit die Qualität von Medikamenten oder eines Impfstoffs gegen Covid-19 durch den starken politischen und gesellschaftlichen Erwartungsdruck gefährdet ist? (Ausstrahlung: Sonntag, 7. Juni um 13.45 Uhr)"corona nachgehakt" hat bei phoenix in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr einen festen Sendeplatz. Darüber hinaus wird es im Tagesprogramm auf aktuellen phoenix plus-Flächen zu sehen sein. Im YouTube-Kanal von phoenix werden alle Folgen zum Abruf bereit stehen. Die interessantesten Thesen und Erkenntnisse verbreitet phoenix auch auf seinem Twitter-Kanal @phoenix_de.http://ots.de/VIVrTGPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4615426